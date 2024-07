Ehrliche Worte: Hat Hilary Duff ihr viertes Kind geplant?

Im vergangenen Mai wurde Hilary Duff (36) zum vierten Mal Mutter. Zu Gast in dem Podcast "Informed Pregnancy" verrät die Schauspielerin jetzt, ob die Schwangerschaft geplant war. "Wir haben dieses Baby tatsächlich geplant", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich glaube, ich bin eine der impulsivsten und durchdachtesten Personen, die ich kenne. Ich überlege mir Dinge, aber ich habe noch niemandem davon erzählt, und wenn ich bereit bin, schwanger zu werden, bin ich im Grunde schon schwanger."

Doch auch Hilarys Mann Matthew Koma sei von der Idee, erneut Nachwuchs zu bekommen, begeistert gewesen. "Als wir uns entschieden haben, waren wir beide gleich alt, er ist etwa sechs Monate älter als ich, und ich dachte wirklich: 'Ich muss mir das erst einmal verinnerlichen. Bin ich fertig? Sind wir fertig? Denn ich habe kein Problem damit, aber ich könnte wieder [schwanger werden].' Und er sagte: 'Ich glaube, ich könnte noch einmal [diesen Weg] gehen.' Also haben wir einfach beschlossen, dass wir es tun werden", erinnert sich die "How I Met Your Father"-Darstellerin an den Moment zurück, in dem sie und Matthew sich dazu entschlossen, ihre Familie zu vergrößern.

Mit Töchterchen Townes sei die Familie nun jedoch komplett. "Wir sind definitiv fertig", erklärt sie im Podcast. Um eine erneute Schwangerschaft zu umgehen, ließ sich Matthew vor einigen Monaten sterilisieren. Seine Follower nahm der Unternehmer am Tag des Eingriffes via Instagram mit. Unter anderem teilte er ein Foto, das ihn nach der Vasektomie zeigt. "Es ist wirklich gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall besser als ein Besuch beim Zahnarzt!", ließ er seine Fans wissen.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Tochter Townes im Juni 2024

Instagram / matthewkoma Matthew Koma, Sänger

