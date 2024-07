Gabbriette schmiedet schon Zukunftspläne mit Matty Healy!

Gabbriette Bechtel ist total happy mit ihrem Verlobten Matty Healy (35)! Das wird in ihrem neuen Interview Vogue sehr deutlich. "Ich liebe es, verliebt zu sein", schwärmt das Model im Gespräch mit dem Magazin, kurz nach einem Telefonat mit dem Frontmann der Band The 1975. Sie betont, dass sie in ihrer neuen Beziehung endlich das Gefühl hat, gleichberechtigt zu sein: "Wenn ich früher dachte, dass ich verliebt bin, war ich nur eine Person, die jemand anderem dient." Laut dem Magazin plant das Paar bald, in ihr neues Zuhause in den Hollywood Hills zu ziehen. Dort scheint die Sängerin mit dem Musiker auch eine Familie gründen zu wollen! Konkrete Pläne für ihre Erziehung hat sie nämlich schon: "Wenn ich Kinder habe, wird es so sein: Jeden Abend Abendessen – keine Telefone – um die kleinen Dinge zu feiern und das Glück der Menschen zu erkennen."

Außerdem macht die 26-Jährige eine Andeutung darauf, wie sie Matty kennengelernt hat. "Beantwortet alle eure DMs und hört auf eure engsten Freunde", rät sie Leuten, die auf der Suche nach ihrem Traumpartner sind. Offenbar hat der Brite also sein Glück bei seiner Liebsten mit einer Nachricht auf Social Media versucht! Wann genau sie sich kennengelernt haben, ist nicht klar. Erstmals wurden die zwei im September 2023 zusammen gesichtet.

Gabbriette wurde in Orange County, Kalifornien, geboren. Obwohl sie ursprünglich davon träumte, professionelle Balletttänzerin zu werden, führte ihr Weg sie in eine erfolgreiche Modelkarriere. Sie arbeitete unter anderem für Marken wie Diesel, Bottega Veneta und Marc Jacobs (61). Abseits des Laufstegs teilt sie die Leidenschaft für die Bühne mit ihrem Verlobten Matty: Sie war früher die Leadsängerin der Punk-Rock-Band Nasty Cherry, eine Gruppe, die von der Popsängerin Charli XCX (31) im Jahr 2018 zusammengestellt wurde.

Das Model hat nicht nur das Herz des Rockmusikers erobert, sondern auch das seiner Mutter. Denise Welch ist nämlich richtig begeistert von ihrer zukünftigen Schwiegertochter! In der TV-Show "Loose Women" berichtete sie vergangenen Monat voller Freude über die Verlobung ihres Sohnes und dessen Auserwählte. "Gabbriette ist alles, was ich mir von einer Schwiegertochter wünschen würde", schwärmte die Schauspielerin und erzählte, wie überwältigt sie von der Nachricht war. Denise verriet sogar, dass Matty den besonderen Verlobungsring, einen schwarzen Diamanten, extra für seine Liebste anfertigen ließ.

Die Fans von The 1975 und Gabbriette waren ziemlich überrascht, als das Paar Anfang Juni die Verlobung öffentlich machte. Auf Instagram teilte die Sängerin ein Bild ihres funkelnden Verlobungsrings und scherzte: "The 1975 zu heiraten, ist frech". Denise sei aber schon vorher eingeweiht gewesen. "Ich weiß schon seit ein paar Wochen, dass Matty sich verlobt hat. Sie waren zu Besuch bei ihren Freunden Charli (31) und George (34) in New York. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe erfahren, dass sie es auf Instagram gepostet haben", erklärte sie in der Sendung.

