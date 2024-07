Kate Winslet begeistert auf Event im knappen schwarzen Kleid

Kate Winslet (48) beweist einmal wieder mehr ihr Stilgefühl! Am Dienstag besuchte die Schauspielerin die Eröffnung des Ladens einer Uhrenmarke in der berühmten Oxford Street in London. Wie die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, posierte Kate in einem schwarzen kurzen Kleid für die anwesenden Fotografen. Dazu kombinierte sie schwarze High Heels sowie silbernen Schmuck. Ihre Haare hatte sie zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt. In puncto Make-up setzte sie auf einen schlichten Look.

Erst Anfang des Monats hatte Kate einen weiteren Wow-Auftritt hingelegt. Die Avatar-Darstellerin besuchte die CineMerit Awards, die im Rahmen des Münchner Filmfestivals stattfanden. Der Filmstar wurde dort mit einem Preis ausgezeichnet. Vor der Preisverleihung posierte sie für einige Fotos auf dem roten Teppich. Dabei machte Kate in einem weißen Hosenanzug eine tolle Figur. Ein Paar braune High Heels sowie ihr zu Wellen gestyltes Haar rundeten den Look perfekt ab.

Kate ist es bereits seit jungen Jahren gewohnt, im Rampenlicht zu stehen. 1994 spielte sie erstmals in einem Kinofilm namens "Heavenly Creatures" mit. Ihren großen Durchbruch schaffte sie drei Jahre später dank des Streifens Titanic. In dem romantischen Drama spielte sie die Rolle der Rose. In dem Film ging vor allem eine Szene in die Geschichte ein: der Kuss am Bug des Schiffes zwischen ihr und Jack, gespielt von Leonardo DiCaprio (49). Der Dreh der Szene war jedoch alles andere als romantisch. In einem Interview mit Vanity Fair beschrieb Kate die Szene als einen "Albtraum". "Ich sah nach jeder Aufnahme aus, als hätte ich einen Karamell-Schokoriegel gelutscht, weil sein Make-up auf mich abfärbte", erinnerte sie sich zurück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet, 2024

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Kates Look? Sehr gut, sie sieht toll aus! Na ja, mich haut ihr Look jetzt nicht so um. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de