Kurz vor Geburt: Hailey Bieber genießt Dinner mit Freunden

Hailey Bieber (27) scheint die wenigen verbleibenden Wochen vor der Geburt in vollen Zügen zu genießen! Paparazzi erwischen das Model nun gemeinsam mit ein paar Freunden auf dem Weg zu einem angesagten Restaurant in Malibu, Kalifornien. Auf den Fotos, die Just Jared vorliegen, läuft die Unternehmerin gerade über den Parkplatz des Lokals. Dabei beweist sie wieder einmal ihr Stilgefühl. Hailey trägt ein lässiges Outfit, bestehend aus einer Lederjacke, einem weißen Top und einer lockeren Jeans. Dazu kombiniert sie ein Paar Kitten Heels, eine Sonnenbrille sowie eine auffällige Handtasche.

Im Fokus des Looks steht jedoch ganz klar die Babykugel, die unter ihrem Oberteil deutlich zu sehen ist. Wie groß ihr Bauch mittlerweile ist, zeigte sie erst vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story. Die Ehefrau von Justin Bieber (30) teilte dafür ein cooles Spiegelselfie von sich. Allzu lange soll es nicht mehr dauern, bis Hailey ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen darf. Wie ein Insider gegenüber ET ausplauderte, soll die Rhode-Gründerin bereits im achten Monat schwanger sein.

Die Schwangerschaft sollen Hailey und Justin in vollen Zügen genießen wollen. Wie die Quelle weiter verriet, liege der Fokus des Ehepaars darauf, "Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, in die Kirche zu gehen und sich regelmäßig auf ihren engen Kreis zu stützen". Die aktuelle Zeit sei für die beiden "heilig". "Justin und Hailey sind so aufgeregt und begeistert, dass Hailey immer näher an ihren Geburtstermin heranrückt. Sie können es kaum erwarten, eine gemeinsame Familie zu gründen und sind sich näher als je zuvor", führte der Informant weiter aus.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juli 2024

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

