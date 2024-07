Rapper Drake nimmt die Überschwemmung seiner Villa mit Humor

Die kanadische Stadt Toronto hatte in den vergangenen Tagen mit einem Unwetter zu kämpfen: Heftige Regenschauer führten zu Stromausfällen und Überflutungen. Davon war auch Drakes (37) Anwesen betroffen, wie er seinen Fans jetzt mit einem Video auf Instagram offenbart. In der Story des Rappers ist zu sehen, wie er durch wadenhohes, braunes Wasser läuft, das sich scheinbar durch mehrere Räume in seiner Villa zieht. So wirklich frustriert scheint Drake darüber aber nicht – er nimmt die ganze Sache eher mit Humor! "Das ist besser Espresso Martini", scherzt er.

Die Überflutung ist jedoch nicht die erste Tragödie, die sich auf dem Grundstück des "God's Plan"-Interpreten abspielt. Erst vor zwei Monaten kam es dort zu einem Drive-by-Shooting, bei dem sein Sicherheitsmann verletzt wurde. Wie Toronto Sun berichtete, stand dieser vor dem Haus, als gegen etwa zwei Uhr morgens die Schüsse fielen. Ob Drake zu Hause war, wollte die Polizei nicht bestätigen, jedoch erklärte Inspektor Paul Krawczyk damals, dass sich der Wachmann im Krankenhaus befinde und in einem "kritischen Zustand" sei.

Er äußerte außerdem, dass es noch kein Motiv für die Schießerei gebe, die Polizei jedoch über die Rap-Fehde zwischen dem 37-Jährigen und Kendrick Lamar (37) Bescheid wisse. Auffällig war nämlich, dass Kendrick nur Tage vor dem Vorfall seinen Disstrack "Not Like Us" veröffentlichte – auf dessen Cover sich laut The Daily Beast eine Luftaufnahme von Drakes Villa befand. Der Streit der beiden Musiker ist auch derzeit noch aktuell: Während eines Konzerts Ende Juni performte der "Humble"-Interpret das gegen Drake gerichtete Lied ganze fünfmal und holte sich obendrein Unterstützung von zahlreichen Rappern dazu, darunter Dr. Dre (59), Roddy Ricch (25), Ty Dolla Sign und Tyler, The Creator.

Instagram / champagnepapi Drakes Villa in Toronto nach der Überflutung, Juli 2024

Getty Images Kendrick Lamar im Juni 2022

