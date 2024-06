Kendrick Lamar performt Disstrack gegen Drake mit 20 Rappern

Der Streit zwischen Kendrick Lamar (37) und Drake (37) nimmt wohl einfach kein Ende! Seit Monaten schießen die Musiker heftig gegeneinander. Am Donnerstagabend holte Kendrick zum nächsten Schlag gegen den "One Dance"-Interpreten aus. Bei einem Konzert in Los Angeles performte der US-Amerikaner das gegen Drake gerichtete Lied "Not Like Us" sage und schreibe ganze fünfmal! Doch das ist noch nicht alles. Während der Darbietung holte sich der Songwriter ziemlich viel Verstärkung auf die Bühne. Gemeinsam mit Rapgrößen wie Dr. Dre (59), Roddy Ricch (25), Ty Dolla Sign oder Tyler The Creator performte er den Disstrack gegen seinen Rivalen. Insgesamt standen ganze 20 Musiker während des Songs zusammen auf der Bühne.

Zahlreiche Clips, auf denen 20 Rap-Stars übersetzt so viel wie "Du bist keiner von uns" an Drake gerichtet singen, gehen derzeit im Netz viral. Auf Social Media sind sich die Nutzer sicher: Damit hat Kendrick endgültig den Streit gegen Drake "gewonnen". "Der Auftritt sieht aus wie Drakes Beerdigung", kommentiert nur einer von vielen Nutzern auf YouTube. Auch auf X ist der Auftritt des gebürtigen Kaliforniers in aller Munde. "Damit hat Kendrick den Streit mit Drake gestern Abend wirklich beendet. Es ist jetzt offiziell vorbei", stimmt ein weiterer User zu.

Von seinen Musikkollegen erhält Drake derzeit ziemlich viel Gegenwind. Trotzdem könnte es bei dem Kanadier musikalisch nicht besser laufen. Denn seine Songs erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Nun erreicht der R&B-Sänger sogar einen großen Meilenstein. Laut Reddit hat der "Rich Baby Daddy"-Interpret die 100 Milliarden Streams auf Spotify geknackt! Somit ist der 37-Jährige jetzt die meistgehörte Person auf dem Streamingdienst.

Getty Images Kendrick Lamar im Juni 2024

Getty Images Drake, Rapper

