Shannen Dohertys Tod geht ihrem Ex-Verlobten Chris sehr nahe

Shannen Doherty (✝53), bekannt aus der Serie Charmed, ist am vergangenen Wochenende verstorben. Ihr Ex-Verlobter Chris Foufas, mit dem sie 1991 verlobt gewesen war, trauert im Interview mit Us Weekly liebevoll um die Schauspielerin und beschreibt sie als eine "fantastische Frau", die oft missverstanden wurde. Trotz der Tatsache, dass sie nach ihrer Trennung keinen Kontakt mehr hatten, lobte der Fitnessstudio-Inhaber seine Ex-Freundin für ihre ausgeprägte Authentizität. "Sie hatte einen schlechten Ruf, und sie war sehr leidenschaftlich bei den Dingen, die sie tat, und das kam bei einigen Leuten in einem falschen Licht an. Aber wenn man sie kennenlernte, trug sie ihr Herz auf der Zunge, und es gab nichts, was sie nicht für enge Freunde getan hätte", schildert er.

Für viele bleibt Shannen ein Vorbild in ihrem tapferen Kampf gegen die Krankheit. Ihr erster Ehemann, Ashley Hamilton (49), beschrieb sie als seinen "Schutzengel" und bewunderte ihre Stärke aus der Ferne. Auch wenn ihre Ehe nur kurz währte, hielt seine Liebe und Bewunderung für sie weit darüber hinaus an. "Zu sehen, wie sie diese schreckliche Krankheit mit einem solchen Stoizismus bekämpfte, war für viele inspirierend, aber für mich noch mehr, da ich selbst Krebs überlebt habe", schilderte er gegenüber TMZ und betonte weiter: Die Welt hat eine freigeistige Seele verloren, und mein Herz schmerzt für sie und für alle, die sie liebten. Möge sie in Frieden ruhen."

Die Beverly Hills, 90210-Darstellerin kämpfte viele Jahre mit Krebs. 2015 war bei ihr Brustkrebs im vierten Stadium festgestellt worden, der sich später auf Gehirn und Knochen ausbreitete. Nach ihrer Trennung von Chris Foufas war die Schauspielerin mehrmals verheiratet, zuletzt von 2011 bis 2024 mit Kurt Iswarienko. Noch am Tag vor ihrem Tod reichte das Paar eine Erklärung zur Auflösung der Ehe ein. Kurz zuvor hatte Shannen ihren Mann beschuldigt, den Scheidungsprozess absichtlich zu verzögern, in der Hoffnung, dass sie ihn nicht überleben würde. Diese Behauptungen wurden laut People von Kurts Anwältin zurückgewiesen.

Shannen Doherty 2019

Getty Images Kurt Iswarienko und Shannen Doherty bei einem Event im Jahr 2009

