Sind Johnny Depp und seine Neue Yulia Vlasova schon verlobt?

Verliebt, verlobt und bald auch noch verheiratet? Bei Johnny Depp (61) ist das nicht der Fall – zumindest nicht mit seiner Flamme Yulia Vlasova. Das Model heizte die Gerüchteküche um eine Verlobung vor wenigen Tagen mit einem Ring-Emoji an, der in ihrer Instagram-Story in einem Sektglas versteckt war. Doch ein Insider verkündet nun gegenüber People, dass sie und der Schauspieler "absolut nicht" verlobt sind!

Allzu ernst scheint die Romanze zwischen dem Fluch der Karibik-Star und der 33 Jahre jüngeren Beauty nicht zu sein. Nachdem die beiden hin und wieder in ziemlich vertrauten Momenten gesehen wurden, erklärte eine nahestehende Quelle dem Magazin, dass sie das zwischen ihnen "zwanglos" angehen wollen. So sollen sie sich unter anderem auch noch nicht als "Freund" oder "Freundin" bezeichnen, plauderte der Informant aus.

Dass Johnny wieder auf dem Weg in eine Beziehung sein könnte, spekulieren seine Fans schon seit Längerem. In den vergangenen Wochen wurden der Filmstar und die Blondine ab und zu gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail veröffentlichte, schlenderten er und Yulia gemeinsam über einen Hubschrauberlandeplatz in London – während sie sich unter seinem Arm einhakte und herzlich lachte, trug er ein zufriedenes Lächeln im Gesicht.

Instagram / im__iuliia Yulia Vlasova, Model

Getty Images Johnny Depp, Filmstar

