Colin macht Witze über sie: So reagiert Scarlett Johansson!

Vor einigen Monaten machte Colin Jost (42) einen Witz über den Körper seiner Ehefrau Scarlett Johansson (39). Nun reagiert sie in der "The Kelly Clarkson Show" darauf und betont, dass dieser Witz zwar im Vergleich zu den anderen noch harmlos sei, trotzdem erklärt sie: "Es ist brutal. Ich habe das Gefühl, es wird jedes Jahr schlimmer." Der Witz kam während der jährlichen Rubrik "Joke Swap" – wenn es Zeit dafür ist, scheint die "Black Widow"-Darstellerin nervös zu werden. "Ich hatte einen Blackout, als die Rubrik kam. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Sobald das Bild auftauchte, dachte ich 'Ahhhh'", führt sie im Gespräch mit Kelly Clarkson (42) aus.

Colins Co-Moderator Michael Che schrieb den Witz für ihren gemeinsamen "Saturday Night Live"-Sketch. Ohne ihn vorher gesehen zu haben, musste Scarletts Ehemann ihn vorlesen. Dabei ging es um den Film "Her", in dem sie ihre Stimme einer künstlichen Intelligenz lieh – sie ist in keiner Szene zu sehen. "ChatGPT hat eine neue Sprachassistentenfunktion veröffentlicht, inspiriert von Scarlett Johanssons KI-Charakter in 'Her'. Den Film habe ich nie gesehen, weil es sich nicht lohnt zuzuhören, wenn man den Körper nicht sieht", las Colin vor. Ihm schien es dabei sogar etwas unangenehm zu sein, dies über die Mutter seines Sohnes zu sagen. Denn er vergrub sein Gesicht in seinen Händen.

Scherze wie diese scheint die 39-Jährige aber schon gewohnt zu sein. Denn seit 2020 sind der Comedian und die Schauspielerin verheiratet – und in der Zeit musste sich Scarlett schon einiges von dem US-amerikanischen Komiker anhören. Ihrer Liebe schadet es aber offenbar nicht. Erst vor Kurzem zeigten sie sich total verliebt auf dem Weg zu einer Party. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen: Die zwei können kaum die Finger voneinander lassen. Auf der Rückbank des Autos küssten sie sich liebevoll – und wurden dabei von einigen Paparazzi erwischt.

Bei der Europapremiere von "To the Moon" war es nicht Colin, sondern ihr Co-Star Channing Tatum (44), der neben ihr im Rampenlicht stand. Die Harmonie zwischen den beiden Schauspielern war nicht zu übersehen. In einem Interview mit Promiflash betonte Scarlett, warum ausgerechnet Channing perfekt für die Rolle sei. "Er hat diese unglaubliche Ausstrahlung eines Anführers und gleichzeitig eine Verletzlichkeit und Weichheit an sich, die ihn so überzeugend und sympathisch machen." Dieses Projekt sei ein ganz besonderes für die Blondine gewesen.

Denn erstmals agierte sie auch als Produzentin. Zunächst sollte sie nur Produzentin sein, doch sie verliebte sich in das Skript – und so kam es auch zur Hauptrolle: "Es war quasi unvermeidlich. Das Skript war so unglaublich gut, dass es sehr schwer für mich war, mir vorzustellen, dass jemand anderes die Rolle spielt. Ich dachte: Ich bin schon hier, ich spreche die Dialoge laut vor, während ich das Drehbuch lese", verrät sie im weiteren Gespräch mit Promiflash.

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost beim Correspondents' Dinner des Weißen Hauses 2024

Getty Images Colin Jost, Komiker

Getty Images Scarlett Johansson und Channing Tatum, Schauspielkollegen

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

