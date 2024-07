Darum wählte Scarlett Johansson Channing für ihren Film aus!

Channing Tatum (44) und Scarlett Johansson (39) standen für "To the Moon" gemeinsam vor der Kamera. Die US-Amerikanerin hatte als Produzentin Mitspracherecht bei der Wahl ihres Co-Stars. Die Entscheidung, den "Step Up"-Star für ihr Projekt auszuwählen, traf Scarlett gemeinsam mit dem Regisseur Greg Berlanti (52). Gegenüber Promiflash auf der Europapremiere von "To the Moon" plaudert die Schauspielerin nun aus, warum Channing perfekt für die Rolle ist. "Er hat diese unglaubliche Ausstrahlung eines Führers und gleichzeitig eine Verletzlichkeit und Weichheit an sich, die ihn so überzeugend und sympathisch machen", schwärmte Scarlett. Sie fügte hinzu, dass seine Bescheidenheit genau das sei, was man für die Dynamik der Beziehung im Film brauche. Channing selbst war bescheidener und witzelte: "Ich hatte einfach Zeit."

Eigentlich wollte Scarlett nur als Produzentin am Set agieren. Im weiteren Gespräch mit Promiflash erklärt sie, warum sie schlussendlich auch die Hauptrolle übernahm: Das Drehbuch sei einfach zu überzeugend gewesen. Sie habe sich niemand anderen mehr in der Rolle vorstellen können. "Es war quasi unvermeidlich. Das Skript war so unglaublich gut, dass es sehr schwer für mich war, mir vorzustellen, dass jemand anderes die Rolle spielt. Ich dachte: Ich bin schon hier, ich spreche die Dialoge laut vor, während ich das Drehbuch lese", betont die "Black Widow"-Darstellerin.

Hinter den Kulissen der Produktion spielen also persönliche und professionelle Dynamiken offenbar eine große Rolle. Scarlett, bekannt für ihre vielfältigen Rollen in Hollywood, zeigt erneut ihre Vielseitigkeit und ihr Engagement für Projekte, die ihr am Herzen liegen. Channing hingegen, der durch seine tänzerischen und schauspielerischen Fähigkeiten Bekanntheit erlangte, bringe laut Scarlett einfach die perfekte Mischung an Eigenschaften mit, die für den Film unerlässlich zu sein scheinen. Ihre Zusammenarbeit verspricht, eine spannende Chemie auf der Leinwand zu erzeugen.

Bei der Europapremiere in Berlin posierten die Co-Stars wie die Profis, die sie sind, gemeinsam für die Fotografen. Dabei kaum zu übersehen war die Harmonie zwischen Scarlett und Channing, die sich blendend verstanden und den jeweils anderen offensichtlich bewunderten. Scarlett trug ein atemberaubendes lachsfarbenes Kleid, das mit Pailletten und Glitzersteinen besetzt war, während Channing in einem lässigen grauen Anzug und einem schwarzen Hemd erschien. Die vertrauten Blicke und das herzliche Lächeln, das die beiden austauschten, ließen keinen Zweifel daran, dass sie nicht nur beruflich, sondern auch persönlich ein eingespieltes Team waren.

Auch Channings Verlobte Zoë Kravitz (35) hatte keinen Grund zur Eifersucht. Scarlett hatte im Vorfeld über das Paar im Interview mit ET betont: "Das ist das heißeste Paar, das ich je gesehen habe. Es ist absurd." Die "Lucy"-Darstellerin zeigte sich begeistert von der Beziehung zwischen Channing und Zoë und lobte deren Ausgeglichenheit und Freundlichkeit. Darüber hinaus ist Scarlett selbst glücklich in ihrer Ehe mit Colin Jost (42), der sie bei der New Yorker Premiere des Films liebevoll begleitete. Die Bilder, auf denen das Paar verliebt posierte und sogar knutschte, unterstrichen, dass auch Scarletts Herz fest vergeben ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson und Channing Tatum bei der "To the Moon"-Premiere in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson im Juli 2024

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz bei der "Walk of Fame"-Zeremonie 2024

Anzeige Anzeige

Findet ihr auch, dass Channing die perfekte Mischung aus Verletzlichkeit und Männlichkeit besitzt? Ja, auf jeden Fall. Nee, absolut nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de