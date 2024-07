Diese Symptome hatte Patrice Aminati vor der Krebs-Diagnose

Patrice Aminati lässt ihre Community an ihrem Kampf gegen den Hautkrebs teilhaben. Auf Social Media gibt sie regelmäßig Updates, wie auch in einer aktuellen Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Ein Fan der Influencerin möchte von ihr wissen, ob es sich bei der Diagnose um einen Zufallsbefund handelte oder ob sie unter Beschwerden litt. Gewohnt ehrlich antwortet die Frau von Daniel Aminati (50): "Mich hat der Leberfleck am Hals einfach gestört – die Ernsthaftigkeit war mir nicht klar." Oft habe der Kragen ihrer Klamotten daran gerieben, zu diesem Zeitpunkt habe das Muttermal aber "bereits gejuckt und geblutet".

Dann habe er sich auch optisch verändert: "Die Konturen wurden unscharf, er wurde auffällig mehrfarbig. Vorher flach – jetzt erhaben." Trotzdem habe die 29-Jährige nicht von alleine einen Dermatologen aufgesucht. "Ich bin zum Arzt, weil meine Mama schon länger darauf gedrängt hat – sie hatte ein ungutes Gefühl", gibt die Influencerin zu.

Die Diagnose schwarzer Hautkrebs erhielt die Sportlerin im April vergangenen Jahres. Etwa ein Jahr später folgte dann die schreckliche Nachricht, dass der Krebs gestreut hat und sich bereits Metastasen in ihrer Lunge, im Gehirn und in weiteren Organen gebildet haben. Dennoch kämpft die Dresdnerin weiter und hält an ihrer positiven Art fest. "Haltet die schönen, die guten Momente fest. Zeit ist endlich – lasst uns die Dinge sichtbar und unendlich machen", teilte die junge Mutter ihre Gedanken unter einem Instagram-Beitrag, mit dem sie ihre Follower über einen jüngsten Therapieerfolg informierte.

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Frau von Daniel Aminati

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Daniel Aminati und ihre Tochter im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de