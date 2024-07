Elton feiert Comeback mit neuer RTL-Spielshow "Eltons 12"

In den vergangenen Jahren etablierte sich Elton (53) als einer der bekanntesten deutschen TV-Moderatoren. Im April beendete ProSieben die Zusammenarbeit mit der Fernsehbekanntheit für die erfolgreiche Samstagabendsendung Schlag den Star jedoch. Nachdem er für einige Monate von der Bildfläche verschwunden war, kehrt Elton schon bald laut einer Pressemeldung von RTL mit einer neuen Primetime-Show zurück! Mit der Spielshow "Eltons 12", hinter deren Entwicklung Stefan Raab (57) steckt, wird Elton das zukünftige Samstagabendprogramm schmücken.

Insgesamt besteht eine Staffel von "Eltons 12" aus sechs Shows, in denen jeweils zwölf Promis gegeneinander antreten. Dabei können die Kämpfer Ausdauer, Ehrgeiz und Taktik in verschiedenen Spielen aus beispielsweise filigraner Kleinstarbeit, Gehirnjogging oder auch Sport-Challenges unter Beweis stellen. In den ersten zwei Spielrunden wird jeder Teilnehmer für sich allein kämpfen. Für die drei Stärksten geht es dann ins Finale – auf den Sieger wartet dort ein Preisgeld von 100.000 Euro! Frank Buschmann (59) wird die Sendung dabei als Kommentator begleiten. Das Format verspricht also jede Menge Unterhaltung – wovon auch Elton überzeugt ist! "Diese Show hat alles, was wir an Action-Spielshows so lieben! Nervenzerreißende Spannung, Schweiß und Schmerzen!", fasst er zusammen und fügt zufrieden hinzu: "Und das Beste, ich muss da selbst nicht durch – ich darf den Wahnsinn zum Glück nur moderieren!"

Im April verkündete der TV-Sender ProSieben, bei dem Elton jahrelang unter Vertrag gestanden hatte, dass er "Schlag den Star" nicht länger moderieren wird. Seither hat Matthias Opdenhövel (53) die Rolle des Ansagers übernommen. Nachdem sein plötzliches Show-Aus publik wurde, stellte Elton auf Facebook klar: "Um eins klarzustellen: Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab." Wie er weiter ausführte, schien ProSieben "auf einmal" ein Problem damit zu haben, dass der 53-Jährige nebenbei auch noch mit dem Sender RTL zusammenarbeitet.

In dieser Annahme lag das TV-Gesicht wohl ganz richtig. Nachdem Elton seinen Frust über den Rauswurf laut gemacht hatte, sah sich auch der Privatsender zu einer Stellungnahme gezwungen. "Ich versuche es mal mit einem Bild aus dem Fußball: Wenn jemand seit Jahren regelmäßig für den BVB aufläuft, aber dann immer häufiger im Fanblock den FC Bayern anfeuert, stellt sich doch zwangsläufig eine Frage: Wann ist die richtige Zeit für einen Vereinswechsel?", äußerte sich ProSieben-Senderchef Hannes Hiller gegenüber DWDL.

Getty Images Stefan Raab, TV-Moderator

Pro7/Willi Weber Tom Beck, Elton und Axel Stein bei "Schlag den Star"

Instagram / elton_tv Elton, 2021

