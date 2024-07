Elyas M'Barek und seine Frau Jessica feiern wild auf Ibiza!

Elyas M'Barek (42) war gerade erst auf Mykonos und in Rom unterwegs. Doch der Schauspieler und seine Ehefrau Jessica Riso sind schon an ihrem nächsten Urlaubsziel angekommen. In seiner Instagram-Story zeigt der Fack ju Göhte-Star, wie die beiden in bunten Outfits zu einer spirituellen Veranstaltung gehen. Vor Ort angekommen, lässt sich das Model ausräuchern. Mit ausgebreiteten Armen und geschlossenen Augen steht sie an der Küste, während eine andere Frau ihr mit einer Feder Rauch zufächelt. Zum Sonnenuntergang erscheint dann sogar noch ein Ehrengast – Matthias Schweighöfer (43) schaut plötzlich in die Kamera seines Kumpels!

Gemeinsam mit dem "Army of Thieves"-Darsteller feiern Elyas und Jessica noch bis tief in die Nacht. Allerdings scheint die US-Amerikanerin mehr Ausdauer zu haben als ihre männlichen Begleiter. In einer Story läuft sie gut gelaunt zurück auf die Tanzfläche, während die beiden Filmstars draußen sitzen bleiben. "Sie hat uns allein gelassen!", beschwert sich ihr Ehemann daraufhin in einem gespielt empörten Tonfall.

Elyas und Jessica sind echte Weltenbummler. Seit dem Frühling des vergangenen Jahres wohnt das Traumpaar in New York. Im Gespräch mit Gala verriet die Herzdame des Frauenschwarms: "New York ist der perfekte Platz für uns zwei." Gerade als Kinoliebhaber seien die beiden in der amerikanischen Großstadt perfekt aufgehoben. Begeistert berichtete sie: "Es gibt hier immer ein passendes Menü zum Film. Außerdem gibt es gesalzenes Trüffel-Popcorn, das wir geradezu inhalieren."

Anzeige Anzeige

Instagram / elyas_mbarek Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica und Elyas M'Barek

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wärt ihr gerne mit Elyas, Matthias und Jessica bei der Party gewesen? Ja. Sie sind so eine spaßige Truppe! Nee. Das wäre mir zu wild. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de