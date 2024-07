Emmy Awards: Sofía Vergara als Hauptdarstellerin nominiert!

Die Vorfreude auf die 76. jährlichen Emmy Awards wächst immer mehr! Am Sonntag, den 15. September findet im Peacock Theater in Los Angeles die Verleihung des begehrten Preises statt. Am Mittwoch haben Tony Hale und Sheryl Lee Ralph schließlich die Nominierten aus der Film- und Serienwelt live aus dem El Capitan Theatre verkündet. Wie unter anderem The Hollywood Reporter berichtet, darf sich eine beliebte Schauspielerin nun besonders freuen: Sofía Vergara (52) erhält für ihre Darstellung der Drogenkönigin Griselda Blanco die heiß ersehnte Nominierung als Hauptdarstellerin in einer Serie!

Es ist ihre mittlerweile fünfte Nominierung bei der geschichtsträchtigen Preisverleihung. Ihre Rolle in der Netflix-Serie machte sie zudem zu der ersten Latina in der Geschichte, die überhaupt als Hauptdarstellerin in einer Serie nominiert wurde. Zu den diesjährigen Favoriten zählt insbesondere die Comedy-Serie "The Bear". Die Restaurantserie stellt mit insgesamt 23 Nominierungen sogar einen Rekord für Nominierungen in einem einzigen Jahr in der besagten Kategorie auf. Die darin brillierende Schauspielerin Ayo Edebiri (28) dürfte einer der vielen Gründe für die herausragende Anzahl an Nominierungen sein. Sie konkurriert mit namhaften Hauptdarstellerinnen um den berühmten Preis. Dazu zählen Quinta Brunson, Jean Smart (72), Kristen Wiig (50), Maya Rudolph (51) und Selena Gomez (31).

Für Sofía könnte es aktuell wohl kaum besser laufen. Neben der hoch angesehenen Nominierung darf sie sich auch privat über zahlreiche Highlights freuen. So feierte sie erst kürzlich ihren 52. Geburtstag. Diesen genoss sie mit einem schicken Geburtstagsessen in Anwesenheit ihres neuen Freundes Justin Saliman sowie weiterer hochrangiger Gäste. Vor Ort war ihrem Instagram-Account zufolge sogar ihre enge Freundin Heidi Klum (51) dabei, die sichtlich Spaß mit ihr hatte!

Griselda, Netflix Sofia Vergara in "Griselda"

Instagram / sofiavergara Heidi Klum und Sofía Vergara

