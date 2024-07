Jennifer Lopez macht weiter allein Urlaub in den Hamptons

Seit ein paar Wochen macht Jennifer Lopez (54) in den Hamptons Urlaub – und zwar ohne Ben Affleck (51). Von ihrem Ehemann sieht man nach wie vor keine Spur, was die Gerüchteküche nur noch weiter anfeuert. Immerhin wird dem Paar schon seit einigen Wochen nachgesagt, dass sie kurz vor einer Scheidung stehen oder sogar schon getrennt sind. Auf aktuellen Bildern, die People vorliegen, sieht man J.Lo bei einem Ausflug in der berüchtigten Urlaubsstadt der Reichen mit ihrem Manager Benny Medina. Dabei trägt sie ein weißes Ensemble: Tanktop und abgeschnittene Shorts, die sie mit einem breiten braunen Gürtel und farblich passender Tasche kombiniert. Eine Sonnenbrille und ein paar braune Leder-Flipflops machen den sommerlichen Look perfekt.

Vor wenigen Tagen strich der zweite Hochzeitstag des Paares vorbei, doch auch den verbrachten sie getrennt. Während die Sängerin an der amerikanischen Ostküste den Sommer genoss, konzentrierte sich der Schauspieler lieber auf seine Arbeit in Los Angeles. Heißt das etwa, dass zwischen den beiden tatsächlich nicht alles rund läuft? Ein klares Zeichen, dass sie aktuell noch verheiratet sind, sind die Eheringe: Obwohl sie ab und an ohne die schicken Klunker fotografiert werden, lässt sich Ben zumindest immer wieder mit dem Ring am Finger fotografieren. Jennifer tauscht ihren Ring mitunter auch mal für einen Armreif mit Bens Initialen aus.

Ein großer Punkt, der immer wieder zum Thema gemacht wird, sind die unterschiedlichen Lebensstile von Ben und Jennifer. Wie ein Insider gegenüber OK! verriet, sei das auch der Grund für ihre angebliche Trennung. "Sie hat versucht, Ben klarzumachen, dass Jennifer Lopez ein 24/7-Job ist. Sie ist ihre eigene Marke, während Ben seine Arbeit nicht mit nach Hause nimmt", erklärte die Quelle. Er soll von ihrer ständigen Entourage an Trainern, Fotografen, Glamour-Teams und Assistenten komplett überfordert gewesen sein.

