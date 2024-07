Joachim Llambi wird 60 Jahre alt: So machte er TV-Karriere!

Joachim Llambi (60) feiert heute seinen 60. Geburtstag. An diesem Ehrentag kann die TV-Bekanntheit bereits auf eine beeindruckende Karriere in der deutschen Fernsehlandschaft zurückblicken. Seit 2006 ist er ein fester Bestandteil der Let's Dance-Jury und aus der Kultshow nicht mehr wegzudenken. Ursprünglich stand für ihn aber eine andere Karriere auf dem Plan: Nach einer Ausbildung als Bankkaufmann ging er zunächst als Aktienmakler an die Börse – bis er sein Hobby zum Beruf machte.

Der Moderator wurde als Sohn eines spanischen Vaters und einer deutschen Mutter in Duisburg geboren. Er war schon immer sportbegeistert, spielte Hockey, Tennis, Golf und Fußball. Den Weg in die Tanzschule fand er schließlich über seine Mutter, die dort als Sekretärin arbeitete. Bereits im Jahr 1989 schaffte es der damals 25-Jährige in die Profitanzliga und nahm an Europa- und Weltmeisterschaften teil. "Let's Dance" öffnete dem extrovertierten Show-Macher dann die Tür ins TV-Business: Seitdem folgten verschiedene Moderationsjobs und Auftritte in unterschiedlichen Shows, darunter "Jeopardy", "Stepping Out" oder auch Grill den Henssler.

Sein Privatleben hält der 60-Jährige weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. 1990 heiratete der Tänzer zum ersten Mal – die Ehe mit seiner damaligen Tanzpartnerin Sylvia Putzmann hielt 13 Jahre. Unmittelbar danach lernte er die heutige Frau an seiner Seite kennen: Ilona Llambi, mit der er im Jahr 2005 vor den Traualtar trat. Aus dieser Ehe ging auch seine Tochter Helena hervor. Die heute 18-Jährige scheint ein großer Fan von ihrem Papa zu sein: Helena möchte sogar in Joachims Fußstapfen treten! In einem Interview mit RTL verriet das heutige Geburtstagskind, dass sein Sprössling am liebsten "Moderatorin im Sportbereich" werden möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joachim Llambi in der siebten "Let's Dance"-Liveshow 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / helena.llambi Helena Llambi mit ihrem Vater Joachim Llambi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Joachim ursprünglich als Aktienmakler an der Börse gearbeitet hat? Ja, dabei kann ich ihn mir schon auch gut vorstellen. Nein, das passt überhaupt nicht zu ihm! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de