Nach Sohn Cy: Jennifer Lawrence wünscht sich zweites Baby

Wünscht sich Jennifer Lawrence (33) weiteren Familienzuwachs? Im Februar 2022 freuten sich die Tribute von Panem-Bekanntheit und ihr Ehemann Cooke Maroney über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes: Ihr kleiner Sohn Cy erblickte das Licht der Welt. Nun wollen sie ihr Familienglück noch erweitern und denken derzeit offenbar über ein zweites Baby nach. Ein Insider berichtet gegenüber Entertainment Tonight: "Jennifer und Cooke geht es sehr gut und sie sind superverliebt. Bei der Erziehung ihres Sohnes haben sie die beste Zeit. Deshalb würden sie gern ein weiteres Kind haben."

In ihrer Rolle als Mutter geht die "Red Sparrow"-Darstellerin offenbar komplett auf. Seit der Geburt ihres Sohnes fühle sich Jennifer wie ein neuer Mensch. Gegenüber Vogue erklärte die Schauspielerin wenige Monate nach ihrem Babyglück: "Am Morgen nach der Geburt hatte ich das Gefühl, als hätte mein ganzes Leben neu begonnen. Heute ist der erste Tag in meinem Leben." Von kleinen Babys könne sie inzwischen nicht mehr genug bekommen: "Ich habe mich auch in alle anderen Babys verliebt. Neugeborene sind einfach so unglaublich. Sie sind diese rosa, geschwollenen, zerbrechlichen kleinen Überlebenskünstler. Jetzt liebe ich alle Babys. Wenn ich jetzt in einem Restaurant ein Baby weinen höre, denke ich: 'Awwww, mein Schatz.'"

Die Geburt von Sohnemann Cy bringt jedoch nicht nur Positives mit sich. Laut Berichten von Daily Mail gestand die Schauspielerin vor wenigen Wochen, dass sie, seitdem sie Mama ist, unter "zwanghaften Gedanken und Ängsten" leidet. Deshalb beschloss Jennifer, Bodyguards einzustellen. Die Leibwächter gehören nun offenbar schon fast zur Familie: "Bevor ich sie einstellte, dachte ich mir, dass sie unsichtbar sein sollten. Und dann, wenn sie anfangen, für dich zu arbeiten, ist es wie: 'Warte. Das ist eine Person in unserem Leben, die uns hilft.' Jetzt sind sie viel mehr in unser Leben integriert."

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2021

Getty Images Jennifer Lawrence im Mai 2024

