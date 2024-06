Jennifer Lawrence und Cooke radeln entspannt durch New York

Jennifer Lawrence und ihr Ehemann Cooke Maroney halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten machen die beiden eine kleine Ausnahme. Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen das Paar bei einer Fahrradtour durch den Big Apple – und das in herrlich normalen Alltagsoutfits: Jennifer trägt ein schwarzes Top mit Spaghettiträgern, das sie zu einer gerade geschnittenen blauen Jeans kombiniert. Cookes Look hingegen besteht aus einem weißen T-Shirt, einer lässig geschnittenen, dunkelgrünen Stoffhose und braunen Sneakern.

Die Tribute von Panem-Bekanntheit rundet ihr Outfit mit bequemen Sommerschuhen, schlichten Ohrringen in Tropfenform und einer schwarzen, eckigen Sonnenbrille ab. Beide fahren nebeneinander her und treten freudestrahlend in die Pedale. Cooke dreht sich zu seiner Liebsten um, die ihn währenddessen verliebt anlächelt und sich die Sonnenbrille richtet. Die "No Hard Feelings"-Darstellerin und der Kunsthändler lernten sich im Jahr 2018 durch einen gemeinsamen Freund kennen und gehen seitdem als Paar durchs Leben. Schon ein Jahr später folgte die romantische Hochzeit.

Das Glück der beiden wurde 2022 durch die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Cy besiegelt. In einem Interview mit Variety gab Jennifer zu, dass sie manchmal ihre Schwierigkeiten mit ihrer Rolle als Mama hat: "Jeden Tag, an dem ich Mutter bin, fühle ich mich schrecklich!" Vor allem der Umgang mit ihrem Baby löse Unsicherheiten bei der "Silver Linings"-Darstellerin aus: "Ich spiele mit ihm und frage mich: 'Möchte er das tun? Sollten wir draußen sein? [...] Was ist, wenn ihm kalt ist? Was ist, wenn er krank wird? Sollten wir drinnen sein? Ist das genug? Ist das genug, um dein Gehirn zu entwickeln?'"

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence bei einer Radtour in New York

Backgrid / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

