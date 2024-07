Nach Vorwürfen: Giovanni Pernice wirkt niedergeschlagen!

Giovanni Pernice muss sich aktuell harten Vorwürfen stellen – vergangenen Monat wurde der Strictly Come Dancing-Star von der Show wegen angeblichen Fehlverhaltens suspendiert. In dieser schweren Zeit scheint es dem Tänzer nicht gutzugehen, wie man auf Bildern sieht, die DailyMail vorliegen. Bei einem Spaziergang durch London wirkt er sehr bedrückt. In einem dunklen Anzug läuft er mit seinem Gepäck und gesenktem Kopf durch die Straßen. Er scheint dabei sehr nachdenklich zu sein, denn sein Blick sieht nicht sehr glücklich aus.

Es wäre kein Wunder, wenn es dem 33-Jährigen aktuell nicht gut gehen würde. Fast zehn Jahre war er Teil der Tanzshow. Seine ehemalige Tanzpartnerin Amanda Abbington (50) erhob schwere Vorwürfe gegen ihn: Er soll "toxische" Trainingsmethoden benutzt und sie unter Druck gesetzt haben, wie ein Insider gegenüber The Sun erzählte. Giovanni stritt die Behauptungen ab, wie die Quelle weiter verriet: "Er möchte wissen, welche Anschuldigungen gegen ihn erhoben werden, aber er besteht darauf, dass er seinen Namen reinwaschen wird. Die einzige substanzielle Behauptung, die bisher gegen ihn erhoben wurde, ist, dass er jemandem auf den Fuß getreten hat – er glaubt, dass dies ein Berufsrisiko ist und dass er nichts absichtlich falsch gemacht hat."

Es ist nicht der erste Vorfall in den vergangenen Monaten, der hinter den Kulissen der Tanzshow passiert. Vor wenigen Tagen wurde der Profitänzer Graziano Di Prima (30) gefeuert. In der vergangenen Staffel hatte er mit Zara McDermott (27) vor der Kamera getanzt – sie erhebt nun ebenfalls schwere Vorwürfe gegen den Tänzer. Ein "Strictly Come Dancing"-Insider behauptet: "Graziano hat sie ständig misshandelt, er hat sie getreten und geschlagen. Es gab mehrere Anlässe, bei denen sowohl körperliche als auch verbale Angriffe erfolgten. Es war mehr körperlich als verbal, aber es war alles schrecklich."

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Pernice im August 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Graziano Di Prima, Profitänzer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu der Aufnahme von Giovanni? Er tut mir leid, er sieht nicht glücklich aus. Na ja, er soll nicht übertreiben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de