Olivia Rodrigo und ihr Freund Louis knutschen in New York!

Olivia Rodrigo (21) und Louis Partridge sind nach wie vor total glücklich miteinander! Am Mittwoch wurde das Paar turtelnd in New York City erwischt. Auf den Fotos, die People vorliegen, spazieren die beiden Hand in Hand durch die Straßen der Metropole. Dabei strahlt vor allem Olivia bis über beide Ohren. Zwischenzeitlich legten die Sängerin und ihr Liebster einen kurzen Halt ein, um sich einen leidenschaftlichen Kuss zu geben. Anschließend sollen sich die zwei in ein angesagtes Restaurant zum Abendessen begeben haben.

Nur selten zeigen sich Olivia und Louis gemeinsam in der Öffentlichkeit. Auch mit Details bezüglich ihrer Beziehung halten sich die beiden bedeckt. In einem Interview mit Vogue erklärte Louis, dass dies eine bewusste Entscheidung sei. "Beziehungen sollten wahrscheinlich nicht in der Öffentlichkeit stattfinden", meinte der Schauspieler und fügte hinzu: "Was zwischen zwei Menschen passiert, ist schon emotional genug. Da braucht man nicht noch die Stimmen von Tausenden von anderen in seinem Kopf."

Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, lernten sich Olivia und Louis Anfang 2023 über gemeinsame Freunde kennen. Nur wenige Monate später soll aus Freundschaft Liebe geworden sein. Die ersten Gerüchte um eine mögliche Beziehung waren erstmals im vergangenen November aufgekommen. Einige Wochen später machten die beiden ihre Liebe publik, indem sie sich wild knutschend und fummelnd in New York City zeigten.

Getty Images Louis Partridge, Januar 2024

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

