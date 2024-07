"Toxisch": Theresia Fischers Ex bestimmte über ihre Kleidung

In der aktuellen Folge von Reality Queens wird es emotional. Im Gespräch mit ihrer Teamkollegin Jasmin Herren (45) spricht Theresia Fischer (32) über ein dunkles Kapitel in ihrem Leben. Im südamerikanischen Dschungel erinnert sich die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin an ihre Ex-Beziehung zu Thomas Behrend. "Er hat mir jeden Tag die Klamotten rausgelegt, jeden Tag. Ich durfte nichts alleine bestimmen", erklärt Theresia sichtlich mitgenommen. Auf die Frage, warum sie sich diese strengen Regeln überhaupt gefallen lassen hat, findet die Hamburgerin klare Worte: "Weil ich in einer toxischen Beziehung war und ich zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihm zusammengekommen bin, als ich 23 war, sehr stark depressiv war."

Theresias neuer Freund Stefan habe ihr damals geholfen, aus dieser toxischen Beziehung rauszukommen. Den 26 Jahre älteren Arzt kenne sie schon, seitdem sie 18 ist, plaudert die TV-Persönlichkeit aus. Schon früh merkte das Model, dass es besonders ältere Männer attraktiv findet. "Ich stehe nun mal auf Männer, die Falten im Gesicht haben. Ich möchte, dass man dem Mann das Leben und die Erfahrungen ansieht", schwärmt die Reality-TV-Bekanntheit in der Sendung.

Doch der große Altersunterschied in ihrer Beziehung bringt auch das ein oder andere Problem mit sich. Denn die 32-Jährige hat einen großen Kinderwunsch. Sie gesteht: "Ich wünsche mir ein Kind." Doch ihr Liebster sei bei dem Thema noch etwas vorsichtig: "Er [Stefan] sagt dann auch: 'Theresia, du weißt aber, ich bin über 60'", verrät die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin. Jasmin sieht da aber kein Problem. "Das heißt nichts. Es gibt Leute, die haben mit 80 Jahren noch Kinder. Ihr werdet den richtigen Zeitpunkt finden und das Richtige machen, da bin ich sicher", richtet die Mallorca-Sängerin wohlwollende Worte an ihre Mitcamperin.

