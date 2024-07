"Kindergarten": Kathi und Kevin Yaniks Auf und Ab nervt Fans

Kevin Yanik (26) und Katharina Wagener (29) wollen um ihre Beziehung kämpfen! Das gaben die zweifachen Eltern am Donnerstag im Netz bekannt. Zuvor hatte sich das On-off-Paar im Mai öffentlich getrennt – und das nicht im Guten. Von dem ständigen Auf und Ab des Problempärchens sind die Follower mittlerweile total genervt. Ihrem Unmut machen sie auf Instagram Luft. Unter der Ankündigung des Liebes-Comebacks schreibt beispielsweise ein Nutzer verärgert: "Einfach nur purer Kindergarten. Natürlich hat jede Ehe oder Beziehung Höhen und Tiefen, aber verflucht noch mal, wartet doch mit den öffentlichen Statements! Ihr macht euch doch so was von zum Affen!"

Viele weitere User stimmen zu. Besonders scheint die Follower zu nerven, dass Kevin im Vorfeld so schlecht über Katharina gesprochen hatte. Im Mai wütete der ehemalige Are You The One?-Kandidat gegen seine Partnerin im Netz: "Das, was sie jetzt gemacht hat, das ist das Allerletzte. Ich sage es nicht mal." Das Hin und Her geht den Fans mächtig gegen den Strich. "Du hast sie halt schon sehr schlecht geredet zuletzt" oder "Sorry, stell eure Trennung nicht öffentlich und mach sie dann schlecht. Wer soll das noch ernst nehmen?", kritisieren zahlreiche Nutzer.

Trotz Gegenwind stehen die Influencerin und der Reality-TV-Darsteller wohl felsenfest hinter der Entscheidung, ihrer Liebe eine erneute Chance zu geben. "Niemand hat gesagt, dass die Reise leicht werden wird. Aber wisst ihr was? Niemand hat gesagt, dass ich diese Frau aufhören würde zu lieben", verkündete der 26-Jährige am Donnerstag auf Instagram. Offenbar können die zweifachen Eltern einfach nicht ohne einander: "Egal wie oft wir es versuchen werden, wir werden kämpfen und an uns arbeiten."

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Stars

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn Leonardo im Juni 2022 in Soest

