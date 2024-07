Nach 13 Jahren: Wie kommt Joe Jonas' erster Solo-Song an?

Die Jonas Brothers gibt es eigentlich nur im Dreierpack. Doch die Fans von Joe Jonas (34) dürfen sich nun freuen: Nach ganzen 13 Jahren veröffentlicht er sein erstes eigenes Solo-Album. Die Anhänger des Sängers müssen sich jedoch noch etwas gedulden: Das ganze Projekt soll erst im Oktober erscheinen. Einen ersten Vorgeschmack bekommen die Fans trotzdem: Denn der Musiker veröffentlicht jetzt die erste Single des Albums "Work It Out". Joes Solo-Song scheint bei den Zuhörern gut anzukommen. In den sozialen Medien schwärmen zahlreiche Nutzer von dem Lied. So schreibt nicht nur ein User auf Instagram begeistert: "Ich höre den Song jetzt schon eine Stunde lang durchgehend im Wiederholungsmodus!"

Vor wenigen Tagen bezeichnete Joe sein neues Werk im Podcast "Therapuss With Jake Shane" als "die persönlichste Musik", an der er je gearbeitet habe. Hält seine erste Single, was er verspricht? Der Songtext gewährt jedenfalls einen tiefen Einblick in die Gefühlswelt des Musikers. "Komm schon, Joe, du hast so viel mehr, wofür du dankbar sein kannst", singt der 34-Jährige in seiner ersten Strophe und fügt später emotional hinzu: "Also denkst du, du bist zu cool, um zur Therapie zu gehen. Aber schau dich an, sogar deine Ängste haben Ängste."

Verarbeitet Joe mit seiner neuen Musik auch die unschöne Trennung von Sophie Turner (28)? Das einstige Hollywood-Traumpaar gab im vergangenen Jahr seine Trennung bekannt. Das Liebeszerwürfnis führte zu einem erbitterten Rosenkrieg. Ihre öffentliche Schlammschlacht ging sogar so weit, dass die Game of Thrones-Bekanntheit ihrem Verflossenen Kindesentführung vorwarf.

Joe Jonas im September 2023

Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

