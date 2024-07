Neue Bilder von Jamie und Lindsay am "Freaky Friday 2"-Set!

Der Dreh von "Freaky Friday 2" ist offenbar in vollem Gange! Seit Juni läuft die Produktion des zweiten Teils des beliebten Disney-Klassikers. Nächstes Jahr soll die romantische Komödie in die Kinos kommen. Doch die Fans bekommen jetzt schon einen ersten kleinen Vorgeschmack: Neue Fotos von Just Jared zeigen die Hauptdarstellerinnen Lindsay Lohan (38) und Jamie Lee Curtis (65) am Set. Die Aufnahmen zeigen, wie das wiedervereinte Duo offenbar eine Party-Szene dreht. Denn sowohl Lindsays als auch Jamies Seriencharaktere sind fein herausgeputzt. Der Rotschopf trägt einen voluminösen Rock und kombiniert ein auffälliges rotes Oberteil dazu. Die Kinderbuchautorin entscheidet sich für schlichtere Farben: In einem grauen Hosenanzug sieht sie fantastisch aus!

Im ersten Teil des Films spielten Lindsay und Jamie ein Mutter-Tochter-Duo, das unterschiedlicher nicht sein könnte. Dass die 38-Jährige nun wieder auf ihre Film-Mutter trifft, scheint sie sehr zu freuen. Vor wenigen Tagen schwärmte der Teeniestar im Interview mit ABC News von der Zusammenarbeit: "Wenn man sich jahrelang nicht sieht und es beim Wiedersehen trotzdem so ist, als wäre man nie getrennt gewesen. Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, sind einfach unschlagbar."

"Freaky Friday"-Fans dürfen sich aber nicht nur über die Rückkehr von Lindsay und Jamie freuen. Auch Chad Michael Murray (42) kehrt für den Disney-Film auf die Leinwand zurück. Im ersten Teil verkörperte der One Tree Hill-Star einen verführerischen Draufgänger namens Jake. Auch für die Fortsetzung schlüpft er offenbar wieder in diese Rolle. "Jake ist zurück, Baby", schrieb der US-amerikanische Schauspieler vor wenigen Tagen zu einem Schnappschuss auf dem Motorrad.

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis im August 2003

Getty Images Chad Michael Murray, Schauspieler

