Auf Platz eins: Das neue Eminem-Album erobert die Charts

Vor wenigen Tagen hatten Fans von Eminem (51) Grund zu feiern: Der US-amerikanische Rapper veröffentlichte nach langem Warten ein neues Studioalbum. Doch wie kommt "The Death Of Slim Shady", wie das neue Werk heißt, bei den Hörern an? Seine Anhänger lieben offenbar die neuen Songs. Besonders in Großbritannien scheint Eminems neue Musik gut anzukommen. Seit Freitagabend steht das Album in den britischen Charts unangefochten auf Platz eins! In der ersten Woche konnten die Tracks des Grammy-Preisträgers ganze 45.000 Verkäufe verbuchen.

Auch in Deutschland finden die Fans Gefallen an dem neuen Album. Eminem schafft es jedoch nur auf Platz zwei der deutschen Charts. Ganz oben auf dem Treppchen steht nämlich Taylor Swift (34), die derzeit durch Deutschland tourt, mit ihrem Album "The Tortured Poets Department". Ein Song scheint es Eminems Anhängern ganz besonders angetan zu haben. Das Lied "Houdini" schafft es in die Top Ten der Single-Charts – von Platz acht kletterte das Lied sogar auf Platz vier.

Auf seinem neuen Album zeigt sich der sonst so harte Rapper von seiner gefühlvollen Seite. Den Song "Temporary" widmet der Musiker seiner Tochter Hailie Jade Scott Mathers (28). Mit dem Lied schickt er seinem Sprössling eine Nachricht, die sie nach seinem hypothetischen Tod anhören soll. "Ich denke, die Wahrheit ist, dass es mir am meisten Angst macht, nicht in der Lage zu sein, all die Dinge zu sagen, die ich dir sagen möchte, wenn ich nicht mehr da bin. Dieser Song ist also für dich, Hailie, wenn dieser Tag kommt", lauten die emotionalen Zeilen des Rappers.

Getty Images Eminem, MTV VMAs 2022

Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers im Oktober 2021

