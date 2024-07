Fans sind begeistert: Eminems zwölftes Album ist endlich da!

Das lange Warten hat ein Ende! Die Fans von Eminem (51) mussten sich seit seinem letzten Album aus dem Jahr 2020 gedulden. Nun ist es endlich so weit: Der US-Rapper veröffentlicht heute sein mittlerweile zwölftes Album. Mit "The Death Of Slim Shady (Coup De Grace)" liefert Eminem provokative Texte – er tritt in ein Zwiegespräch mit seiner Kunstfigur, dem Alter Ego Slim Shady. Die insgesamt 19 Lieder kommen bei seinen Anhängern gut an. Auf Instagram kommentieren die Fans den Beitrag ihres Musikers, der das Cover zur Veröffentlichung teilt. "Bitte ruft mich heute nicht mehr an, ich bin nicht mehr erreichbar" oder "Ich kann nicht mehr, er ist wirklich zurück", schwärmen einige Nutzer.

Eminem hat bereits im Voraus auf X etwas zu seinem Album erklärt: "Öffentliche Bekanntmachung: 'Death of Slim Shady' ist ein Konzeptalbum, daher kann es sein, dass die Songs keinen Sinn ergeben, wenn man sie nicht in der richtigen Reihenfolge anhört." Letztlich nutzt der 51-Jährige sein altes Erfolgsrezept und greift auf provokante Zeilen zurück. Aber er liefert auch emotionale Töne mit seinen Liedern "Somebody Save Me" oder "Temporary". USA Today urteilte bereits über den zweitgenannten Song, der von seiner Tochter Hailie (28) handelt: "Es ist der einprägsamste Song auf 'The Death of Slim Shady', weil er Eminem die Erlaubnis gibt, seine Masche beiseitezulegen und seine Verletzlichkeit zu zeigen – was an anderer Stelle des Albums nicht oft zu hören ist."

Sein zwölftes Album war schon vor der Veröffentlichung öfter im Gespräch, denn die Fans rätselten, ob Eminem seine Karriere nach dem Werk beendet. Der "Without Me"-Interpret teilte den Trailer zum Album, in dem es um den Mord an Slim Shady geht. "Warum habe ich das Gefühl, dass er mit dem Namen keinen Scherz macht? Das könnte das letzte Album von Mr. Marshall Mathers sein!", schrieb ein User unter seinen Beitrag.

