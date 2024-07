Brad Pitt und Ines de Ramon haben noch keine Verlobungspläne

Brad Pitts (60) Romanze mit Ines de Ramon nimmt Fahrt auf, aber eine Hochzeit ist vorerst nicht in Sicht. Das Paar fühlt sich laut einem Insider wie "Seelenverwandte" und sieht keinen Grund, überstürzt den nächsten Schritt zu gehen. "Sie wissen, wie ernst es ihnen ist. Sie brauchen keine Ringe, um es zu beweisen", erklärt der Tippgeber. Keiner der beiden poche aktuell auf eine Verlobung. Momentan genießen sie einfach ihre Zweisamkeit, und das am liebsten ganz für sich: "Brad und Ines haben die Kunst gemeistert, Brads öffentlichkeitswirksames Leben mit ihrer privaten Beziehung in Einklang zu bringen. Sie genießen unauffällige Verabredungen, bei denen sie sich entspannen und austauschen können."

Ein weiterer Insider verrät, dass die 31-Jährige Anfang des Jahres in Brads Haus gezogen ist und die beiden seitdem "überglücklich" sind. Sie genießen ruhige Date-Nights, kochen oft zusammen und haben Spaß an gemeinsamen Filmabenden. Ines hat sich zudem als große Stütze für Brad erwiesen, besonders angesichts seines anhaltenden Rechtsstreits mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49) über das Weingut Château Miraval. Seit der Trennung des Paares im Jahr 2016 hat Brad außerdem nur noch wenig Kontakt zu seinen sechs Kindern Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18), Vivienne (16) und Knox (16).

Angesichts der Familienkonflikte hofft die Designerin, dass es Brad gelingt, Frieden mit seiner Ex-Frau zu schließen. "Ines ist sehr ausgeglichen und mag keinen Konflikt oder Negativität", erklärte der Insider und fügte hinzu: "Ines [möchte], dass Brad Frieden findet, vergibt und weitermacht. Aus ihrer Sicht macht es keinen Sinn, dass er an der ganzen Feindseligkeit festhält." Bevor sie eine Beziehung mit dem "Fight Club"-Star einging, war sie mit Paul Wesley (41) verheiratet. Erst im vergangenen Jahr stellte der Vampire Diaries-Darsteller einen offiziellen Scheidungsantrag, der laut Radar Online schon bald durch sein soll.

Erst kürzlich machten der 60-Jährige und Ines eine Ausnahme und zeigten sich zusammen in der Öffentlichkeit. Bilder, die Entertainment Tonight vorlagen, zeigten das Paar händchenhaltend über das Veranstaltungsgelände schlendern – ein ungewohnter, aber romantischer Anblick. Ines strahlte in einem hellblauen, legeren Kleid, kombiniert mit schwarzen Bikerboots, während Brad in einer gelben Bomberjacke, farblich passender Hose und einem auffällig gemusterten Anglerhut jugendlichen Charme versprühte. Der Besuch löste sofort Spekulationen aus, ob das Paar vielleicht doch bald den nächsten Schritt gehen könnte.

Ines De Ramon, Schmuckdesignerin

Brad Pitt bei der "Babylon"-Premiere 2023 in London

Ines de Ramon, 2023

