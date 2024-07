Superselten! Ines de Ramon und Brad Pitt treten als Paar auf

So offiziell wie nie: Am vergangenen Sonntag besuchten Brad Pitt (60) und Ines De Ramon gemeinsam den britischen Grand Prix. Bilder, die Entertainment Tonight vorliegen, zeigen das Paar händchenhaltend über das Veranstaltungsgelände schlendern – es ist ein seltener Anblick, die beiden so vertraut in der Öffentlichkeit zu sehen. Dabei trägt die Beauty ein hellblaues, legeres Kleid, kombiniert mit schwarzen Bikerboots. Der Schauspieler hat sich in ein jugendliches Outfit geschmissen: Brad trägt eine gelbe Bomberjacke in Kombination mit einer farblich passenden Hose und einem auffällig gemusterten Anglerhut.

Der "Fight Club"-Darsteller und seine Partnerin sollen bereits seit Ende 2022 eine Beziehung führen. Zunächst hielten sie sich damit sehr bedeckt – inzwischen verzaubern sie ihre Fans aber hin und wieder mit gemeinsamen Auftritten. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin verriet, soll Brad in der Beziehung sehr glücklich sein: "Er versucht, sich nicht von Sorgen oder Problemen aus der Vergangenheit belasten zu lassen und weiß zu schätzen, wie sehr er sich als Mensch weiterentwickelt hat und dies auch weiterhin tun möchte." Ines habe zwar noch ihre eigene Wohnung, verbringe aber die meiste Zeit bereits im Haus ihres Liebsten.

Hat der Auftritt als Paar etwas zu bedeuten? Gerüchten zufolge soll der Ex von Angelina Jolie (49) bereits über den nächsten Schritt mit seiner Partnerin nachdenken. Wie OK! berichtete, behauptet eine Quelle, dass der 60-Jährige bereits ernsthafte Zukunftspläne mit seiner Ines schmiede: "Es gibt Gerüchte, dass Brad ihr in diesem Sommer einen Heiratsantrag machen will. Es könnte jederzeit passieren." Angeblich plane Brad schon seit Längerem, der Ex-Frau von Paul Wesley (41) die Frage aller Fragen zu stellen.

MEGA Brad Pitt und Ines De Ramon

Getty Images Brad Pitt bei der "Babylon"-Premiere 2023 in London

