Ed Sheeran erntet einen Shitstorm nach Foto mit Johnny Depp

Ed Sheeran (33) bekommt derzeit ziemlich viel Gegenwind! Der sonst so beliebte britische Sänger erntet momentan scharfe Kritik seiner Fans. Auslöser ist ein Bild, auf dem der "Shape of You"-Interpret mit dem umstrittenen Schauspieler Johnny Depp (61) posiert. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Regisseur Russell Crowe (60) den besagten Schnappschuss auf X, auf dem die drei Männer gemeinsam ein Bier trinken. In der Kommentarspalte bekommt besonders Ed sein Fett weg. "Wie kann Ed Sheeran mit einem Frauenschläger abhängen" oder "Ich mochte Ed Sheeran immer, aber das geht gar nicht", schimpfen zahlreiche Nutzer.

Die User finden offenbar, dass der Brite nichts mit dem "Fluch der Karibik"-Star zu tun haben sollte. Durch den öffentlichen Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Freundin Amber Heard (38), in dem intime Details der turbulenten Beziehung ans Licht gerieten, scheint der Hollywood-Star bei einigen Fans immer noch in Ungnade zu stehen. Zahlreiche Nutzer sehen das jedoch anders. Sie stehen hinter dem 61-Jährigen und drücken ihre Begeisterung unter dem Schnappschuss des Dreiergespanns aus. "Ihr drei seid einfach Legenden", schreibt nicht nur ein Follower begeistert.

Wie Russell in der Bildunterschrift erklärt, trafen sich die drei Stars im Rahmen eines dreitägigen Andrea Bocelli (65)-Konzerts in Italien. Bei dem fulminanten Event stand die Crème de la Crème Hollywoods auf der Gästeliste. Unter anderem war auch Will Smith (55) mit von der Partie. Der "King Richard"-Darsteller stand sogar auf der Bühne und gab eine musikalische Darbietung zum Besten. Mit seiner Version des Klassikers "You'll Never Walk Alone" begeisterte der Prinz von Bel-Air-Star die Zuschauer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Bocelli, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem Selfie von Ed und Johnny? Ich kann die Kritik nachvollziehen. Ich verstehe selbst nicht, warum Ed mit Johnny abhängt. Ich finde das Bild toll. Ich kann die Kritik überhaupt nicht verstehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de