Überraschend: Johnny Depp und Will sind langjährige Freunde

Vor wenigen Tagen ging ein Foto von Johnny Depp (61) und Will Smith (55) durch die Medien, auf dem beide Hollywood-Stars mit dem Sänger Ahmed Saad auf einer Jacht in die Kamera lachen. Bei einigen Fans sorgte der Schnappschuss für Fragezeichen, denn zahlreiche Anhänger wussten gar nichts von der prominenten Freundschaft. Ein Insider sorgt nun im Gespräch mit People für Aufklärung: "Johnny und Will kennen sich seit Jahren. Sie sind große Fans voneinander." Trotz großer Sympathie kommt es dennoch selten zu einem Treffen: "Sie sehen sich von Zeit zu Zeit – beide haben einen vollen Terminkalender, und Depp verbringt die meiste Zeit in Großbritannien", erklärt der Informant.

Neben der Schauspielerei teilen die Filmstars auch noch eine Leidenschaft für die Musik. Eine Gemeinsamkeit, die beide besonders miteinander verbindet, wie der Insider verrät. Auch ihre Zusammenkunft auf der Jacht habe einen musikalischen Hintergrund gehabt. Laut Angaben des US-amerikanischen Magazins seien sie "zusammen auf dem Weg zu einem Andrea Bocelli-Konzert gewesen, bei dem sie beide als Spezialgäste auftraten."

Bei dem dreitägigen Konzertereignis in Italien performte Will den Klassiker "You'll Never Walk Alone". Auch Johnny gab eine musikalische Darbietung zum Besten. Der Fluch der Karibik-Star begleitete Andrea (65) mit seiner Gitarre. Gemeinsam spielten sie das Lied "En Aranjuez Con Tu Amor". Neben Will und Johnny waren noch weitere Hollywood-Stars mit von der Partie – unter anderem der Sänger Ed Sheeran (33). Laut Insiderangaben hatten die alten Freunde mit dem Briten besonders viel Spaß: "Sie hatten eine großartige Zeit und hingen die ganze Zeit mit Ed Sheeran ab."

