Verletzt? Kylie Jenners Tochter Stormi trägt Orthese am Bein

Wie ist das denn passiert? Kylie Jenner (26) macht gerade Urlaub in Italien. Natürlich dürfen ihre Sprösslinge Stormi (6) und Aire (2) dabei nicht fehlen. Zu dritt erkundete die kleine Familie vor wenigen Tagen die historische Hauptstadt des Landes. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man die stylische Mama Hand in Hand mit ihren Kids durch die Straßen Roms flanieren. Dabei sticht allerdings ein Detail ganz besonders heraus: Stormis rechter Fuß ist bis zum Knie in eine dicke schwarze Beinschiene gepackt. Wie das Portal berichtet, stützte die Kleine sich zum Teil an ihrer Mama ab, wirkte trotz des Stiefels jedoch gut gelaunt.

Für den italienischen Sommerausflug ist die Tochter von Kris Jenner (68) in ein schwarzes, knielanges Kleid geschlüpft, wozu sie schwarze Ballerinas kombiniert. Sie trägt außerdem eine farblich passende FFP2-Maske – als Einzige des Dreiergespanns. Ihre Kinder sind in hellere Farben gekleidet: Stormi trägt ein weißes Top und einen beigefarbenen Rock, während ihr kleiner Bruder ein cremeweißes Shirt und eine Hose mit Tarnmuster rockt. Bisher hat sich Kylie noch nicht dazu geäußert, wie es zu der Verletzung kam und wie die Diagnose lautet.

Stormi und Aire entstanden beide während der holprigen Beziehung zwischen Kylie und dem Rapper Travis Scott (33). Die Beziehung der beiden begann im Jahr 2017, wurde 2019 von einer Pause unterbrochen und endete dann endgültig im Januar 2023. Mittlerweile ist die Businessfrau seit über einem Jahr mit Timothée Chalamet (28) liiert. Der Schauspieler und seine Partnerin halten ihre Beziehung allerdings extrem privat und über Einzelheiten ihrer gemeinsamen Zeit ist fast nichts bekannt. Ein Insider gegenüber ET erzählte im vergangenen Monat: "Kylie und Timothée mögen es, sich unauffällig zu verabreden und ihre Beziehung unter dem Radar zu halten, um ein Gefühl der Normalität zu haben."

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner mit ihren Kindern an Halloween

Denkt ihr, Kylie wird die Verletzung ihrer Tochter noch thematisieren? Nein und ich finde, das muss sie auch nicht. Unfälle passieren. Ja, sicher wird sie es noch erklären. Die Fans sorgen sich bestimmt. Ergebnis anzeigen



