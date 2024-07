Lässig: Hugh Jackman und Ryan Reynolds strahlen in New York!

Hugh Jackman (55) und Ryan Reynolds (47) sind ein Herz und eine Seele. Die beiden Freunde können auf der Promo-Tour für "Deadpool & Wolverine" gerade besonders viel Zeit miteinander verbringen. Ein neuer Schnappschuss beweist nun, dass sie sich immer noch nicht auf die Nerven gehen. Das Paparazzi-Foto zeigt die Hollywoodstars in New York. Der Ältere von beiden trägt ein minzgrünes Poloshirt, eine schwarze Jeans und lacht ausgelassen. Währenddessen lächelt der Ehemann von Blake Lively (36) leicht. Er präsentiert sich in einem lässigen Hemd und einer beigefarbenen Hose. Vor dem Blitzlichtgewitter schützt sich der Familienvater mit einer stylishen Sonnenbrille.

Vor Kurzem legten Ryan und Hugh auch einen Zwischenstopp in Berlin ein. Dort nutzten die beiden Hobbysportler die Gunst der Stunde und schauten sich das Viertelfinalspiel zwischen den Niederlanden und der Türkei an. Während der hitzigen Partie guckten die Marvel-Stars gebannt zu, unterhielten sich aber auch mit Fans und gaben kurze Interviews. Der 47-Jährige ist ein besonders großer Fußballfanatiker. Gemeinsam mit Rob McElhenney (47) besitzt er sogar einen viertklassigen englischen Fußballverein.

Während Blake und ihr Ehemann weiterhin eine Vorzeigeehe führen, sieht es bei dem 55-Jährigen nicht so rosig aus. Hugh trennte sich im vergangenen Jahr von seiner langjährigen Ehefrau Debora Lee Furness. Gerade in so einer Zeit ist der Filmstar für seine Freundschaft mit Ryan dankbar. Im Gespräch mit People schwärmte er über seinen Schauspielkollegen: "Es gibt wahrscheinlich nur wenige Freunde, denen du alles sagen kannst, auch das, wofür du dich schämst oder was dir peinlich ist."

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman beim EM-Viertelfinale 2024 in Berlin

Getty Images Schauspieler Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

