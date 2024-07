Namensänderung: Amira reagiert auf Oliver Pochers Forderung!

Amira Pocher (31) und ihr Noch-Ehemann Oliver Pocher (46) stecken aktuell mitten in der Scheidung. Vor wenigen Tagen forderte der Comedian von seiner Ex, seinen Nachnamen abzulegen. Amira äußerte sich nicht zu dieser Aussage – bis jetzt! In ihrer Instagram-Story teilt die Moderatorin vereinzelte Nachrichten von Nutzern, die sie kritisieren. "Wenn du doch so erfolgreich bist, wieso dann nicht unter dem Mädchennamen?" oder "Wenn du Charakter hast, dann lege deinen Namen ab. Schieb wegen der Kinder keine Ausreden", lauten einige Kommentare. Doch dagegen wehrt sich Amira jetzt und schreibt dazu: "So viel Meinung für so wenig Ahnung!"

Ihre Story unterlegt die 31-Jährige passend mit einem Song, der wohl auf ihre Situation anspielt. Mit dem Lied "Ich bin die Doof Nuss" kann sich wohl jeder denken, wie Amira zu diesen Aussagen steht. Die Vorwürfe gegen sie kommen auf, weil Oliver in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" seinen Wunsch äußerte und behauptete: "Wir sind ja ganz ehrlich, der Nachname ist ja deswegen für alle so interessant, weil er natürlich auch eine Marke ist."

Zwischen Amira und dem 46-Jährigen gibt es schon länger einen Rosenkrieg. Schon Anfang des Jahres warf Oliver seiner Ex in seinem Podcast einige Dinge vor: "Also war es für sie einfach blöd, einen treuen, liebenden Ehemann zu haben, der ihr zwei Kinder geschenkt hat, die wunderbar sind, sie zur Multimillionärin gemacht hat, um danach einfach, nachdem man reich geworden ist, zu sagen: 'Ach, das reicht mir irgendwie nicht mehr, ich will positiv abgeholt werden.'"

Amira Pocher

Amira und Oliver Pocher im April 2019

