Neue Details: Laura Müllers Baby kommt noch in diesem Jahr

Laura Müller (23) und Michael Wendler (52) verkündeten vor Kurzem süße Babynews: Sie werden zum zweiten Mal Eltern! Wie sehr sie sich auf den Nachwuchs freuen, betonten sie schon mehrfach im Netz. Laut ihnen handle es sich nämlich um ein absolutes Wunschkind. In einer aktuellen Instagram-Story gibt sie nun einige spannende Details preis. So möchte sie nicht verraten, wie weit sie derzeit in der Schwangerschaft genau sei. Allerdings enthüllt sie, wann ihr Kind das Licht der Welt erblicken wird: "Unser Baby kommt in diesem Jahr!"

Sie verspricht zugleich, dass sie ihren wachsenden Babybauch online regelmäßig präsentieren wird. Natürlich möchten die Follower beim Frage-Antwort-Spiel gern noch weitere Einblicke in die Schwangerschaft der Influencerin erhalten. So möchten ihre Fans wissen, ob dem Paar das Geschlecht des Kindes bereits bekannt sei. Daraufhin bejaht die Beauty und fordert ihre Anhänger auf, Tipps dazu abzugeben. Einem weiteren Fragesteller gibt die ehemalige Let's Dance-Kandidatin außerdem zu verstehen, dass sie noch unsicher sei, inwiefern die Enthüllung des Geschlechts für die Öffentlichkeit noch vor der Geburt stattfinden werde. Auf die Erkundigung hin, ob der Name ihres Sprosses bereits feststeht, bestätigt sie: "Ja! Der Name steht schon fest."

Die Zweifach-Mama in spe verdient einen Teil ihres Geldes mit heißen Aufnahmen auf der Plattform OnlyFans. Ihre erneute Schwangerschaft hält sie von ihrer Tätigkeit nicht ab, wie sie auf dem erotischen Netzwerk zu verstehen gibt: "Natürlich werde ich für euch auch in den nächsten Wochen neue heiße Fotostrecken veröffentlichen." Doch damit nicht genug. Die 23-Jährige verkündet obendrein, dass sie demnächst eine Brustvergrößerung in Angriff nimmt!

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller, "Pocher vs. Wendler"

