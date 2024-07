So beichtete Armie Hammer seiner Ex-Frau damals die Untreue

Ganze dreizehn Jahre gingen Elizabeth Chambers (41) und Armie Hammer (37) gemeinsam durchs Leben. Ihre Scheidung war im Jahr 2023 durch. Nun spricht der umstrittene Schauspieler ganz offen über die Gründe für das Liebeszerwürfnis. In der TV-Show "Piers Morgan Uncensored" gesteht der US-Amerikaner seine Fehltritte ein. "Meine Untreue war der Hauptpunkt für unsere Scheidung", offenbart der "Call Me by Your Name"-Star. Er habe seine damalige Partnerin jedoch nicht mit mehreren, sondern nur mit einer Frau betrogen und es ihr daraufhin auch direkt gebeichtet: "Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr untreu war. Ich kam an einen Punkt, an dem ich merkte, dass ich zu jemandem wurde, der ich nicht sein wollte."

Auf die unschöne Beichte habe Elizabeth verständlicherweise alles andere als erfreut reagiert. In der Fernsehsendung erinnert sich der 37-Jährige emotional an die Reaktion seiner Verflossenen: "Sie fühlte eine Menge Wut, eine Menge Verrat. Eine Menge Schmerz. Eine Menge Schmerz, den ich verursacht habe. Das geht auf meine Kappe." Trotz seiner Affäre hätten sie damals noch versucht, ihre Beziehung zu retten. "Wir machten eine Paartherapie, um an unseren Problemen zu arbeiten", erklärte der Schauspieler. Doch der Versuch blieb erfolglos: "Wir haben uns im Laufe der Beziehung einfach auseinandergelebt."

In der TV-Show spricht Armie noch über weitere Themen ganz offen. In den vergangenen Jahren musste sich der "The Social Network"-Star mit einer Reihe von höchst unangenehmen Vorwürfen auseinandersetzen. Der Schauspieler wurde von mehreren Frauen der Vergewaltigung und des Missbrauchs beschuldigt – sogar Kannibalismus stand im Raum. Gegenüber Piers (59) dementiert er diese Anschuldigungen jedoch vehement: "Wissen Sie, was man tun muss, um ein Kannibale zu sein? Man muss tatsächlich jemanden gegessen haben." Er habe nie in seinem Leben Menschenfleisch gegessen, stellt er entnervt klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer im Januar 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Armie so offen mit seinen Fehltritten umgeht? Toll. Es ist sehr mutig von ihm. Ich kaufe ihm die Reue absolut nicht ab... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de