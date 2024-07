Taylor Swift überrascht mit Liebesgeständnis an Travis Kelce

Taylor Swift (34) macht ihrem Freund Travis Kelce (34) eine süße Liebeserklärung auf der Bühne in Gelsenkirchen, wie People berichtet. Die "Blank Space"-Interpretin widmet dem Sportler bei ihrem Konzert einen Song. Dafür vermischt sie Texte von zwei ihrer Liebeslieder zu einem Song. "Ich mag glänzende Dinge, aber dich würde ich mit Papierringen heiraten, das stimmt, du bist derjenige, den ich will", stimmt sie das erste Lied an und fährt dann mit der Zeile "Das war, als du mit einem Football-Helm hereinkamst" aus dem zweiten Song fort. Zusammen ergeben die beiden Werke eine neue Bedeutung. Der neu kreierte Song ist somit ein supersüßes Liebesgeständnis an den NFL-Star.

Ihr Freund Travis hat die süße Geste wohl leider nicht live verfolgen können. Bei den ersten beiden Auftritten von Taylor in Gelsenkirchen war der 34-Jährige stets an ihrer Seite und verfolgte ihre Performances aus dem Publikum. Doch vor ihrer dritten und letzten Show in der Stadt musste Travis abreisen, wie Bild berichtet. Am Freitagmorgen verließ der NFL-Spieler das Hotel und flog zurück nach Kansas City, wo sein Training wieder startet.

Travis unterstützte seine Freundin schon öfter tatkräftig bei ihren Auftritten. In London performte er sogar mit seiner Liebsten direkt auf der Bühne – bei dem Song "I Can Do It With A Broken Heart" tanzte der Sportler zusammen mit den anderen Tänzern in einem Bühnenoutfit seine Choreografie. Es war das erste Mal, dass sie zusammen auf der Bühne standen und ihre Fans begeisterten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim Super Bowl 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Liebesbotschaft von Taylor an ihren Travis? Die finde ich total süß! Na ja, das ist nicht so mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de