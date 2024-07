Tom Cruise hängt bei seinen Dreharbeiten an einem Flugzeug!

Tom Cruise (62) ist einer der größten Actionstars, die es derzeit in Hollywood gibt. Für den achten Teil seiner kultigen Filmreihe Mission: Impossible steht er seit einigen Monaten in London wieder vor der Kamera. Am Montag wurde er beim Dreh einer waghalsigen Stuntszene gesichtet, dieses Mal in Oxfordshire. Er flog mit seinem Schauspielkollegen Esai Morales in einem Stearman-Flugzeug durch die Lüfte und bewies wieder, dass er alles für eine gute Szene machen würde. Neue Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen den Adrenalinjunkie in schwindelerregender Höhe! Bei dem Stunt wurde er hängend an der Außenseite eines Flugzeugs gesehen, welches zudem über Kopf flog!

Esai tritt als Gegenspieler von Toms Charakter Ethan Hunt in Erscheinung. Für die besagte Szene war er auf dem Rücksitz der Maschine und schien sich mit dem Hauptdarsteller intensiv zu streiten. Die beiden lieferten sich an Bord des Doppeldeckers augenscheinlich einen nervenaufreibenden Kampf, auf welchen sich ihre Fans bald auf der großen Leinwand freuen dürfen. Bereits für die Anfangssequenz von "Mission: Impossible-Rogue Nation" klammerte sich Tom an die Tragfläche eines startenden Fliegers und hielt damit seine Zuschauer vollkommen in Atem! Verwunderlich ist der regelmäßige Einsatz von Flugzeugen in seinen Actionfilmen nicht, da er seit 1994 eine Pilotenlizenz hat und im Besitz mehrerer Flugzeuge ist.

Wenn der Hollywoodstar gerade einmal nicht an einem Flugzeug hängt, lässt er es in seiner Freizeit auch gerne mal etwas ruhiger angehen und überlässt die Show den anderen Stars. Er wurde erst kürzlich in London bei Taylor Swifts (34) "The Eras"-Tour gesehen sowie in Wimbledon an der Seite vieler weiterer Stars im Publikum. Am dreizehnten Tag der 2024 Wimbledon Tennis Championships waren neben dem Flugzeugfan und seiner guten Freundin Heather McQuarrie noch viele weitere bekannte Gesichter auf der Tribüne zu erkennen. So sah sich auch die gefragte Schauspielerin Zendaya (27) mit ihrer Mutter Claire Stoermer das Match an.

Getty Images Tom Cruise, Juni 2023

Getty Images Tom Cruise bei der Wimbledon Tennis Championship im Juli 2024

