Diese Stars besuchten die Wimbledon Tennis Championships!

Das Interesse an Tennis scheint bei den Promis wohl groß zu sein. Am dreizehnten Tag der 2024 Wimbledon Tennis Championships waren nämlich viele bekannte Gesichter in den Zuschauerreihen zu erkennen. Schauspielerin Zendaya (27) saß zusammen mit ihrer Mutter Claire Stoermer auf der Tribüne. Und auch Mission: Impossible-Darsteller Tom Cruise (62) schaute gespannt bei einem Tennismatch zu und war in Begleitung seiner guten Freundin und Kostümdesignerin Heather McQuarrie.

Weitere berühmte Persönlichkeiten, die im All England Lawn Tennis & Croquet Club anwesend waren, waren beispielsweise Taylor Swifts (34) Ex-Freund Joe Alwyn (33), Bridgerton-Star Nicola Coughlan (37) sowie Schauspielerin Kate Beckinsale (50). Anya Taylor-Joy (28) und ihr Ehemann Malcom McRae zählten ebenfalls zu den Gästen – und zeigten der Welt gleichzeitig, was für ein süßes Paar sie sind, als sie Hand in Hand zum Tennisturnier kamen.

Einer machte sich für seinen Auftritt in Wimbledon aber besonders schick: Hugh Jackman (55)! Der australische Schauspieler war erst kürzlich zusammen mit Kollege Ryan Reynolds (47) für die Filmpremiere von "Deadpool & Wolverine" in Berlin – das Tennisfinale der Frauen, in dem Barbora Krejčíková und Jasmine Paolini gegeneinander antreten, wollte er aber nicht verpassen. Dafür erschien er in einem mitternachtsblauen Anzug und kombinierte dazu ein helles Hemd, eine gestreifte Krawatte, schwarze Lackschuhe sowie eine coole Sonnenbrille.

Tom Cruise bei der Wimbledon Tennis Championship im Juli 2024

Hugh Jackman, in Wimbledon 2024

