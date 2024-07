Cedric Beidinger wünscht sich ein Kind mit Freundin Eliza!

Cedric Beidinger (30) ist auf Wolke sieben mit seiner neuen Flamme Eliza! Gegenüber Promiflash hat der TV-Star ausgeplaudert, was ihre gemeinsamen Zukunftspläne sind: "Wir kämpfen für eine gemeinsame Zukunft mit Elizas Kindern und hoffentlich auch bald mit einem gemeinsamen Baby." Doch es könnte eine "nicht einfache Reise" werden, wie der Polizist offenbart: "Eliza kann keine Kinder auf natürlichem Weg bekommen, aber wir haben ein Ziel und gemeinsam werden wir das schaffen! [...] Uns ist einfach wichtig, dass mehr Realität auf Social Media gezeigt wird und dass man alles erreichen kann, wenn man Ziele hat."

Eliza bringt in die neue Beziehung bereits zwei Kinder mit, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät. Der zwölfjährige Noel und die neunjährige Lilly sind ein wichtiger Teil in ihrem Leben. Cedric schätzt das Mutterdasein an seiner neuen Freundin besonders, wie er weiter im Interview schwärmt: "Ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die so loyal ist. Ihre Liebe zu ihren Kindern und zu mir zeigt sie täglich in so vielen kleinen Momenten. Ihr Lachen und ihre liebevolle Art macht sie für mich einzigartig."

Seine neue Beziehung machte der 30-Jährige erst vor Kurzem offiziell. Beide kannten sich schon eine längere Zeit, wie er erzählte: "Lustigerweise kennen wir uns schon sehr lange, da wir gemeinsame Freunde haben, hatten aber nie intensiveren Kontakt." Im Februar hat Eliza dann den ersten Schritt über Social Media gewagt und bei ihm etwas gelikt. "Ab dem Zeitpunkt haben wir einfach jede freie Minute miteinander geschrieben und telefoniert", schwärmte der Hottie.

Promiflash Cedric Beidinger und seine neue Freundin Eliza

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger im Dezember 2023

