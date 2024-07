Das sagt Katie Price' Familie zu ihren unzähligen Beauty-OPs

Katie Price (46) unterzog sich kürzlich zum 17. Mal einer Brust-OP. Im Interview mit Heat verrät die OnlyFans-Bekanntheit nun, was ihr Sohn Junior Savva Andre von den zahlreichen Besuchen beim Beauty-Doc hält: "Junior sagt immer: 'Mama, du bist wunderschön, du brauchst nichts. Du bist sowieso umwerfend." Für den Rest der Familie seien ihre kosmetischen Operationen mittlerweile normal geworden. Dennoch reagieren nicht alle Familienmitglieder so besonnen wie ihr Sohn: "Ich erzähle es niemandem mehr, nicht einmal meiner Mutter, weil sie mich nur ausschimpft."

Eigentlich hatte Katie den Beauty-OPs abgeschworen – noch vor wenigen Wochen hatte sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show" betont: "Ich möchte lieber nach Sport süchtig sein und nicht länger nach Schönheitseingriffen." Der gute Vorsatz hielt offensichtlich nicht lange: Neben der Operation an ihrem Vorbau ließ sie sich vor einigen Wochen zum fünften Mal innerhalb von vier Monaten ihre Lippen aufspritzen. "Ich weiß, dass die Lippen noch etwas verbeult aussehen, aber ich liebe es", schwärmte sie von ihrer frisch aufgespritzten Schnute.

Aus ihrem operierten Körper möchte die fünffache Mutter aber auch Kapital schlagen. Nach ihrer Brust-OP machte sie auf Instagram Werbung für ihren OnlyFans-Kanal. "Jeder, der zu meinen neuen Brüsten beiträgt, bekommt einen exklusiven ersten Blick umsonst. Je mehr ihr spendet, desto mehr werdet ihr von meinen neuen Brüsten sehen", versuchte sie ihre Follower auf die Erotikplattform zu locken.

Jules Annan / Avalon Katie Price mit ihrem Sohn Junior Andre, Januar 2023

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

