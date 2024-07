Nach Prozess: Alec Baldwin feiert ersten Red-Carpet-Auftritt

Vor wenigen Tagen konnte Alec Baldwin (66) aufatmen: Die Anklage gegen den Hollywoodstar wegen fahrlässiger Tötung am "Rust"-Filmset wurde fallengelassen. Jetzt kehrt der Schauspieler wieder zur Normalität zurück. Eine Woche nach dem turbulenten Gerichtsverfahren zeigt sich der "Before You Know It"-Darsteller nun wieder auf dem roten Teppich. Zu einem Event in East Hampton erscheint Alec in Begleitung seiner Frau Hilaria Baldwin (40). Auf aktuellen Bildern, die Daily Mail vorliegen, strahlt das Paar bis über beide Ohren. Die Erleichterung ist ihnen sichtlich anzusehen.

Zu dem freudigen Anlass werfen sich Alec und seine Liebste in Schale. Hilaria zeigt sich farbenfroh: Die US-amerikanische Yogalehrerin erscheint in einem figurbetonten, rosafarbenen Maxikleid. Für den besonderen Hingucker sorgt ein Ausschnitt an den unteren Beinen. Auch der Regisseur präsentiert sich in einem sommerlichen Look. Zu einem hellblauen Hemd kombiniert der 66-Jährige graue, lockere Hosen. Das Outfit rundet der US-Amerikaner mit luftigen Loafers ab.

Die Fans des gebürtigen New Yorkers haben einen Grund zur Freude: Schon bald gibt es von Alec noch viel mehr zu sehen. Ab nächstem Jahr soll seine eigene Sendung ins Fernsehen kommen. In der Reality-TV-Show "The Baldwins" werden der Schauspieler und seine Frau private Einblicke in ihr Leben mit sieben gemeinsamen Kindern gewähren. "Wir laden euch in unser Zuhause ein, um Höhen und Tiefen und das Gute und Schlechte zu erleben", erklärte der Hollywoodstar stolz im Netz.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im November 2023

Getty Images Alec Baldwin, Hilaria Baldwin und ihre sieben gemeinsamen Kinder im Juni 2021

