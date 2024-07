Nach "Rust"-Freispruch: Alec Baldwin meldet sich zu Wort!

Hinter Alec Baldwin (66) liegen Tage voller Höhen und Tiefen – doch nun kann er aufatmen. Die Anklage gegen den Schauspieler wegen fahrlässiger Tötung am "Rust"-Filmset wurde fallengelassen. In einem neuen Instagram-Post äußert sich der Filmproduzent erstmals persönlich dazu. "Es gibt zu viele Menschen, die mich unterstützt haben, um mich gerade zu bedanken", schreibt er und fügt hinzu: "An euch alle, ihr werdet nie wissen, wie sehr ich eure Freundlichkeit meiner Familie gegenüber schätze."

In der Kommentarspalte melden sich auch eine Vielzahl von Fans zu Wort – und finden aufbauende Worte für den 66-Jährigen. "So froh, dass du und deine Familie von diesem tragischen Unfall angemessen heilen können" oder "Ich bin so dankbar, dass diese Situation hinter dir liegt", lauten nur einige der positiven Nachrichten. Ein dritter User schließt sich an und fügt hinzu: "Sicher ein tragischer Unfall, aber das war die richtige Entscheidung."

Am Freitag wurde Alec von der Richterin in New Mexico freigesprochen, nachdem der Prozess zunächst unterbrochen worden war. Der Grund: Seine Verteidigung hatte argumentiert, dass den Geschworenen nicht alle Beweise vorgelegt worden waren. "Wenn diese Beweise nicht so wichtig wären, wie wir sagen, hätten sie sie uns übergeben", erklärte sein Anwalt Luke Nikas vor der Richterin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Alec Baldwin, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Alecs Statement? Sehr berührend. Ich sehe das Ganze kritisch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de