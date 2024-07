Ohne J.Lo: Ben Affleck zeigt seinen Ehering in Los Angeles!

In letzter Zeit ranken sich hartnäckige Trennungsgerüchte um das berühmte Hollywood-Paar Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54). Gemeinsame öffentliche Auftritte der beiden sind mittlerweile eine absolute Seltenheit. Offenbar findet auch ihr Privatleben aktuell getrennt voneinander statt. Wie People berichtet, genießt J.Lo gerade ihren Sommerurlaub in den Hamptons, während Ben seine Zeit in Los Angeles verbringt. Allen Spekulationen zum Trotz trägt der Amerikaner für alle Welt sichtbar immer noch seinen Ehering! So wurde der 51-Jährige am Freitag in Kalifornien mit dem Schmuckstück am Finger in seinem Auto abgelichtet, wie Schnappschüsse zeigen.

Die Stars verbrachten schon ihren zweiten Hochzeitstag am 16. Juli getrennt voneinander. Anlässlich des romantischen Jubiläums entschied sich die Sängerin, einige Tage ohne ihren Ehepartner in den weit entfernten Hamptons zu genießen. Die "Let's Get Loud"-Interpretin wurde dort inzwischen bei einem ausgiebigen Shopping-Trip gesichtet. Zudem nutzte sie die besondere Gelegenheit, um eine Spritztour durch die elitäre Wohngegend an der Ostküste Amerikas zu unternehmen. Inwiefern ihr Gatte vielleicht doch noch in den nächsten Tagen zu dem Urlaub seiner Liebsten dazustößt, ist bisher unklar.

Dem ehemaligen "Batman"-Darsteller wird von der Öffentlichkeit immer wieder unterstellt, dass er Probleme mit dem Ruhm seiner erfolgreichen Ehefrau hätte. So kamen bereits Gerüchte auf, er sei genervt von all der Aufmerksamkeit, welche Jennifer bekommt. Ein Insider konterte gegenüber People derartige Vorwürfe: "Die Idee, dass Ben denkt, dass Jennifer zu berühmt ist und dass er nicht wusste, worauf er sich mit der Aufmerksamkeit für ihre Ehe einlässt, ist nicht wahr. Es gibt tiefere Probleme."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

