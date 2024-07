Ryan Reynolds zeigt Tochter James (9) neuen "Deadpool"-Film!

Was für einige Eltern ein absolutes No-Go wäre, scheint für Ryan Reynolds (47) kein Problem darzustellen. Im Interview mit The New York Times verrät der Schauspieler, dass er seiner Tochter James (9) seinen neuen Streifen "Deadpool & Wolverine" trotz der Altersfreigabe ab 17 Jahren nicht vorenthalten wollte. "Nun, ich sage nicht, dass andere Leute das tun sollten, aber meine neunjährige Tochter hat sich den Film mit mir und meiner Mutter, die Ende 70 ist, angesehen, und es war für mich einer der besten Momente dieser ganzen Erfahrung", plaudert der "Selbst ist die Braut"-Darsteller aus und fügt hinzu: "Beide haben sich kaputtgelacht, sie haben die Emotionen gefühlt, von denen ich am meisten gehofft habe, dass die Menschen sie empfinden würden."

Der Grund dafür, dass er seiner Tochter den dritten Teil der beliebten Deadpool-Reihe bedenkenlos zeigte, seien seine eigenen Erfahrungen als Kind gewesen. Ryan habe sich als Kind selbst öfter Filme mit Altersbeschränkung angesehen. Die ungefilterten Handlungsstränge seien sehr beeindruckend und prägend für den "Free Guy"-Darsteller gewesen. "Das hat mich zu so vielen Dingen inspiriert, die ich heute mache", erklärt der 47-Jährige weiter.

Ryan und seine Frau Blake Lively (36) haben neben Töchterchen James noch drei weitere Kinder. Erst kürzlich verriet der vierfache Papa in der "Today Show", dass seine Kleinen keine großen Fans seiner Rolle als Anti-Superheld seien. Das liege primär daran, dass Ryan den Original-Anzug seines Kult-Charakters im Keller ihres Hauses aufbewahrt. "Eines Nachts ging eines meiner Kinder hinunter und schrie sich die Seele aus dem Leib", berichtete der "Green Lantern"-Darsteller und fuhr fort: "Ich rannte natürlich hinterher, und weil ich vergessen hatte, dass [der Anzug] da unten war, schrie ich mir auch die Seele aus dem Leib. Also ja, wir alle sind ziemlich beschädigt davon."

Getty Images Ryan Reynolds mit seiner Tochter James

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Töchtern James und Inez im Dezember 2016 in Hollywood

