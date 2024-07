Selma Blair versuchte, ihre MS mit Alkohol zu unterdrücken

Seit ihrer Kindheit leidet Selma Blair (52) unter Multipler Sklerose. Doch erst im August 2018 bekam die Schauspielerin die Diagnose. Die Symptome versuchte sie die Jahre zuvor mit extremem Alkoholkonsum zu unterdrücken. "Ich hatte diese Zuckungen und Krämpfe seit vielen Jahren, und ich versuchte, sie zu unterdrücken oder mich zu bewegen oder übermäßig viel Alkohol zu trinken, um große Dinge zu verhindern, die ich für geistig bedingt hielt", erzählt sie im Interview mit Us Weekly. Vor der Diagnose habe der Filmstar oft an sich gezweifelt.

"Ich dachte nur: 'Mein Gott, Selma, du bist innerlich sehr gebrochen. Gib es zu'", erinnert sich Selma zurück und fügt hinzu: "Ich redete mir ein, dass ich nur dieses dramatische, seltsame Mädchen war, das Alkohol brauchte, um nicht zu stottern. Ich hätte freundlicher zu mir sein können." Dass sie zu dieser Zeit bereits an einem "Schaden des Hirngewebes" litt, ahnte die "Hellboy"-Darstellerin damals nicht. Die Gewissheit, an MS erkrankt zu sein, habe Selmas Leben für immer verändert. "Als ich wusste, dass ich MS habe [...], machten [die Dinge] so viel mehr Sinn. Und ich wurde tatsächlich viel glücklicher", erklärt die 52-Jährige.

Zu Gast in der Show "Good Morning America" sprach Selma 2019 über den emotionalen Moment, in dem sie erfahren hatte, dass sie an Multipler Sklerose leidet. "Ich hatte Tränen in den Augen. Das waren keine Tränen der Panik, sondern Tränen der Gewissheit, dass ich nun einem Körper nachgeben muss, der die Kontrolle verloren hat", erzählte sie.

Selma Blair im Dezember 2021

Getty Images Selma Blair, 2021

