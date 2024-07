Unfall von Mason: So endete Kourtney Kardashians Babypause

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) hatten sich Ende des vergangenen Jahres über Familienzuwachs gefreut: Ihr kleiner Sohn Rocky war zur Welt gekommen. Nach der Geburt wich die Reality-Bekanntheit ihrem Sprössling ganze 40 Tage nicht von der Seite. Genau am 40. Tag nahm ihre Babypause jedoch ein abruptes Ende. Ihr ältester Sohn Mason (14) kontaktierte die Unternehmerin mit schlechten Nachrichten. "Mason rief mich an und sagte: 'Mama, ich liege am Straßenrand. Ich habe mir den Arm gebrochen!'", berichtet die 45-Jährige in der aktuellen Folge von The Kardashians.



