Zoff am Set? Deswegen verließen diese Stars "Grey's Anatomy"

Seit der Ausstrahlung der ersten Folge von Grey's Anatomy im Jahr 2005 hat die beliebte Arztserie die ein oder andere Metamorphose durchgemacht. Neben zahlreichen Neuzugängen verließen auch eine Menge Fan-Lieblinge das fiktive Krankenhaus in Seattle – so auch Ellen Pompeo (54). Nach mehr als 400 Episoden und 19 Staffeln als die titelgebende Assistenzärztin Meredith Grey, die es bis zur Chefärztin der Chirurgie schaffte, gab die Schauspielerin 2022 ihr temporäres Serien-Aus bekannt. "Ich bin dreiundfünfzig, mein Gehirn ist wie Rührei. Ich meine, 19 Jahre, das ist mehr, als die Leute ihre Kinder zu Hause behalten", scherzte Ellen nach ihrem Ausstieg in der "The Drew Barrymore Show" und fügte hinzu: "Es ist einfach so, dass ich ein wenig Abwechslung brauche."

Einen plötzlichen Serientod starb hingegen Merediths Ehemann Derek Shepherd, gespielt von Patrick Dempsey (58). "Ich denke, nach einer gewissen Zeit, egal wie viel Geld man verdient, möchte man die Kontrolle über seinen eigenen Zeitplan zurückhaben", gab er im Gespräch mit People zu bedenken. Doch trotz dieser plausiblen Begründung ranken sich um seinen Ausstieg aus der Show jede Menge Gerüchte. Die ehemaligen ausführenden Produzenten James D. Parriott und Jeannine Renshaw legten in ihrem Enthüllungsbuch "How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy" nahe, dass Patrick sich wiederholt mit seinem Co-Star Ellen sowie der Showrunnerin Shonda Rhimes (54) angelegt haben soll.

Ein weiterer Top-Star, der der Hit-Serie flöten ging, war Sandra Oh (53) alias Cristina Yang. Die Schauspielerin feierte nach ihrem Ausstieg im Jahr 2014 mit Projekten wie der Serie "Killing Eve" große Erfolge. "In kreativer Hinsicht habe ich das Gefühl, alles gegeben zu haben, und ich bin bereit, [Cristina] gehen zu lassen", erklärte sie damals gegenüber The Hollywood Reporter. Einen ähnlichen Weg wollte wohl Justin Chambers (54) einschlagen, als er sich 2020 von seiner Rolle des Alex Karev verabschiedete. "Seit einiger Zeit habe ich gehofft, meine Rollen und meine Karriere als Schauspieler zu diversifizieren. [...] Jetzt ist die Zeit dafür gekommen", schilderte er Deadline.

Getty Images Ellen Pompeo und Patrick Dempsey, Januar 2007

Collection Christophel / ActionPress Sandra Oh als Dr. Cristina Yang in "Grey's Anatomy"

Justin Chambers in seiner "Grey's Anatomy"-Rolle Alex Karev

