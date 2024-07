Bei Geldnot: Katie Price würde als Escort-Dame arbeiten!

Sollte es in Katie Price' (46) Karriere mal bergab gehen, hat sie schon einen Plan B! In den vergangenen Jahren hatte die Reality-TV-Bekanntheit schon häufiger finanzielle Probleme. Aktuell läuft es wohl ganz gut für sie – gerade erst brachte das einstige Glamourmodel eine Biografie heraus. Darin schreibt sie auch, dass sie heutzutage keine Angst davor hätte, in Geldnot zu geraten. Sie habe ihre Familie und Kinder. Das sei ihr das Wichtigste. Aber sollte sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten, würde sie sogar ins Escort-Business einsteigen. "Ich werde als Escort arbeiten, wenn es nötig ist, nicht um mit Männern zu schlafen, sondern nur um ihnen Gesellschaft zu leisten. Um bei einem Abendessen oder so dabei zu sein", erklärte die OnlyFans-Creatorin in ihren Memoiren "This Is Me" und fügt hinzu: "Ich glaube, ich wäre gut darin. Meine Mutter würde mir allerdings sagen, dass ich zuerst an meinen Tischmanieren arbeiten muss."

Aktuell sieht es wohl nicht danach aus, als ob sich die 46-Jährige beruflich umorientieren muss. "Gerade fängt es wieder an, richtig gut zu laufen. Ich bekomme so viele Angebote, dass ich viele Auftritte sogar ablehne! [...] Ich mache nichts Billiges! Ich bin zwar noch keine Milliardärin, aber ich manifestiere es einfach", erklärte sie im Podcast "Stripping Off with Matt Haycox". Sie nehme auch mit ihrem OnlyFans-Account eine ordentliche Summe ein.

Auch wenn es jetzt finanziell wohl wieder bergauf geht – im Laufe der vergangenen Jahre hat die 46-Jährige einen rund 900.000 Euro großen Schuldenberg angehäuft. Erst im Mai dieses Jahres musste deshalb ihre Villa verkauft werden. Katie und ihre Kids wurden zwangsgeräumt und mussten in eine andere Bleibe. Schon mehrfach wurde die Fünffach-Mama wegen ihres laufenden Insolvenzverfahrens zu Gerichtsverhandlungen geladen – doch die vergangenen Termine nahm sie nicht wahr. Stattdessen war sie beispielsweise mit ihrem Freund John Joe Slater im Urlaub.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / johnjoeslater JJ Slater und Katie Price, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Katie Price als Escort-Dame arbeiten würde, um Geld zu verdienen? Eine pragmatische Idee. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Kann ich nicht verstehen. Ich könnte das nie... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de