Elfter Geburtstag: So hart war dieses Jahr für Prinz George

Ein besonderer Tag in der britischen Königsfamilie: Prinz George, der Zweite in der Thronfolge, feiert seinen elften Geburtstag. Was ein großer Grund zur Freude ist, erinnert aber auch daran, dass der kleine Prinz auf ein besonders schweres Lebensjahr zurückblickt. "Dies muss das schwierigste Jahr im Leben des jungen George gewesen sein", bestätigt die Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber OK! und fügt hinzu: "So sehr seine Eltern auch versucht haben, ihn und seine Geschwister zu beschützen, die Sorge um Kates (42) Gesundheit und die Krebserkrankung des Königs (75) werden das Familienleben durchdrungen haben."

In all dem Trubel sei Prinz William (42) ein Fels in der Brandung für seinen Sohn. George habe "großes Glück, William als Vater zu haben", denn nicht viele Menschen seien in der Lage, sich in die Gefühlswelt eines kleinen Jungen hineinversetzen zu können. "Als William im gleichen Alter war, erlebte er das endgültige Auseinanderbrechen der Ehe seiner Eltern – er tröstete seine Mutter [...] und teilte sein Leben zwischen Internat und zwei getrennten Elternhäusern auf", erklärt die Expertin. Sie sei sich sicher, dass "es für William und Kate oberste Priorität hat, George eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen, was nicht einfach ist, wenn man als König geboren wird."

Die Krebserkrankung seiner Mutter Prinzessin Kate und seines Großvaters König Charles scheint der Höhepunkt einer Reihe von Schicksalsschlägen zu sein, die George in seinen jungen Jahren bewältigen muss. Als seine geliebten Urgroßeltern Prinz Philip (✝99) und Queen Elizabeth II. (✝96) verstarben, war er nicht einmal zehn Jahre alt. Es folgte das öffentliche Zerwürfnis seines Vaters und seines Onkels Prinz Harry (39). Heute soll allerdings der Geburtstag des Erstgeborenen von William und Kate im Vordergrund stehen – dazu teilte das Thronfolgerpaar einen süßen Schnappschuss ihres großen Sohnes auf Instagram. "Wir wünschen Prinz George heute alles Gute zum 11. Geburtstag!", schrieben die stolzen Eltern zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von George, auf der er charmant in die Kamera lächelt.

Prinz George und Prinz William beim EM-Finale 2024

Prinz George

