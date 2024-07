Eva Longoria beweist Tanztalent auf den Tischen einer Gala!

Eva Longoria (49) packt ihre besten Tanzschritte aus! Der Desperate Housewives-Star war vergangenes Wochenende auf einer Gala der Global Gift Foundation eingeladen – einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich für bedürftige Kinder, Frauen und Familien einsetzt. Und währenddessen bewies sie, dass sie der Mittelpunkt jeder Party ist. Zur Eröffnung der Feierlichkeiten entschied sich die Schauspielerin nämlich dazu, auf den Tisch zu steigen und zu tanzen, während sie laut zur Musik mitsang. Und so wie es aussieht, hatte sie dabei wohl eine Menge Spaß!

Und zwar so viel, dass nicht nur sie, sondern auch weitere Gäste beschlossen, auf den Tischen zu tanzen! Doch Eva zog nicht nur durch ihr Auftreten alle Blicke auf sich, sondern auch durch ihr Aussehen. Anlässlich der Gala trug die 49-Jährige ein figurbetontes rotes Satinkleid, das mit Ausschnitten an Dekolleté und Bauch ein wenig Haut präsentierte. Dazu kombinierte sie goldenen Schmuck sowie ein glamouröses Make-up.

Und das Beste an dem Abend: Eva hatte vermutlich keinen langen Heimweg! Das Event fand nämlich in ihrer neuen Heimat Marbella statt. Vor wenigen Monaten entschied sie sich gemeinsam mit ihrem Ehemann José Bastón dazu, die USA hinter sich zu lassen und in die spanische Stadt umzusiedeln. "Sie wollen ihren Sohn an einem Ort großziehen, an dem er von Natur und Schönheit umgeben ist und nicht in die ganzen Hollywood-Kreise hineingezogen wird", erklärte damals ein Insider die Hintergründe ihres Umzugs gegenüber Daily Mail.

Cordon Press Eva Longoria bei Global Gift Gala-Dinner in Marbella, Juli 2024

Instagram / evalongoria Eva Longoria und José Bastón mit ihrem Sohn Santiago

